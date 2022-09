A la Une . Vidéo - Les hélicoptères bombardiers d'eau tentent de stopper la progression du feu sur le sentier de l'ONF

Deux hélicoptères sont engagés dans un balai incessant depuis 8H30 ce mercredi. Saint-Denis s'est réveillé avec des panaches de fumée émanant des hauts du chef-lieu et visibles depuis le littoral. Le caractère volontaire de cet incendie paraît probable puisque trois foyers distincts ont été repérés dès les premières minutes du brasier sur le secteur du Sentier de l'ONF entre la Providence et Bellepierre. Deux hélicoptères de compagnie privée sont engagés en raison de la difficulté du relief qui ne permet pas un accès direct aux sapeurs pompiers. Le feu a démarré vers 4 heures du matin et s’étend sur un front ascendant d’un kilomètre, entre les ravines Mont plaisir, bien au-dessus du couvent des sœurs de Marie, et du Butor. Par RL - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 08:57

A 10 heures, plus aucun panache de fumée n'est désormais visible le long de la colline où trois foyers mobilisent l'action des bombardiers d'eau.