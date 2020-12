A la Une . Vidéo - Les habitants de Cité Maloya passent à l'action

Il y a un peu plus de deux semaines, ils nous avaient invité au coeur de leur quartier, abandonné de la municipalité, selon eux. Hier, une action met' prop' était organisée. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 13:47 | Lu 1355 fois





Le coup de gueule de la fois dernière a eu le mérite de mettre en lumière les attentes de la Cité, peu satisfaite de la réponse de la mairie. Vidéo - Des habitants de Cité Maloya espèrent un traitement égal que d'autres quartiers du Port

Ce mercredi 9 décembre, les habitants ont entrepris une opération met'propr' histoire de redonner un visage un peu plus présentable aux rues de la cité, alors que le local du foyer fait toujours figure de verrue au beau milieu des cases à terre.



Evidemment, avant que ce local fasse l'objet d'une réhabilitation ou tout simplement d'une démolition vu son état de dégradation, il faudra attendre le temps administratif de la société d'aménagement SHLMR, en concertation avec la mairie.



Cette action de nettoyage a été rendue possible grâce à l'appui de l'association des locataires de la Cité, représentée par Antoine Araye. "Nous sommes une association de locataires, elle-même affiliée à l'association Familles de France. Nous sommes ni politiques ni syndicalistes", tient à faire savoir Antoine Araye face aux éventuelles critiques. "Il est de notre devoir d’aider les locataires et les familles de La Réunion", signale le président qui ajoute que "nous ne touchons aucune subvention des mairies et des collectivités afin de garder notre indépendance".



