La grande Une Vidéo - Les grévistes de Carrefour Sainte-Clotilde réclament une revalorisation hors hausse du SMIC

​Ça grogne chez Carrefour Sainte-Clotilde. Les négociations annuelles obligatoires coincent entre direction et salariés. Par LG - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 16:05

Des grévistes alignés au niveau du portique d’entrée du magasin et de la sono en guise d’animation, le Carrefour Sainte-Clotilde traverse une grogne sociale à l’image des mouvements de 2015, 2021 et du débrayage de 2022.

Les syndicats CFDT et UNSA n’acceptent pas la proposition ultime de leur direction de revalorisation des salaires portée à 2,5%. Pour eux, les négociations auraient dû épouser la courbe de l’inflation à 3,9%.



Les quatre réunions avec la direction dans le cadre des NAO n’ont pas permis de mettre ce beau monde d’accord. Le dernier round de discussion a eu lieu ce mercredi 19 avril, sans succès donc.



"L’inflation actuellement est de 3,9%. Les négociations, normalement, auraient dû commencer à 3,9", calcule Marie-Claudine Igoufe, employée depuis 31 ans et responsable de la cellule import.



"La direction estime qu’avec les 1,8% d’augmentation du SMIC au 1er janvier plus les 2,5% de revalorisation accordés, on est au-dessus de l’inflation mais comme on lui a expliqué : si le gouvernement n’avait pas donné ces augmentations depuis l’année dernière, est-ce que la direction aurait fait ce geste de nous donner les 4,3% ?" attend-elle de savoir.



"À un moment donné, on n’a pas le choix. On n’est pas là par plaisir. Quand on est dans une entreprise - je ne vous parle là que de 2022 - qui fait un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros et que la direction nous propose 2,5% d’augmentation alors que l’inflation est de 3,9%, c’est injuste ! On ne gagne même pas des miettes. On est déterminés dans ce qu’on fait. Le groupe GBH a de l’argent, on le voit, on travaille dedans", avance Bernard Ramaye, délégué syndical UNSA aux côtés de sa collègue Nadège Robert, DS CFDT.



Leur mouvement de grève est illimité. La galerie reste quant à elle parfaitement accessible. Quant à l’approvisionnement de la grande surface, les syndicats ont conseillé à leur direction de ne pas faire livrer les aliments frais afin de ne pas générer un gaspillage.



Aucun nouveau round de discussions n’était à l’ordre du jour ce vendredi après-midi selon les représentants du personnel.