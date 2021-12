Vidéo - Les gendarmes reviennent sur le secteur de l'accident mortel de novembre dans le nord

Comme après chaque accident avec des caractéristiques particulières, les forces de l'ordre investissent le secteur où il s'est produit pour éviter un nouveau drame.



Le 4 novembre peu avant 21 heures sur la quatre.voies de Sainte-Marie avant la bretelle de sortie vers Duparc, un cyclomotoriste percutait une remorque transportant un bateau. C'est sur ce même secteur que les gendarmes de la brigade territoriale de Sainte-Marie, placés sous le commandement du capitaine Alexandre Issac, se positionnent ce samedi soir.



L'ensemble des infractions au code de la route sont dans le viseur des forces de l'ordre ce week end comme chaque jour de l'année. Conduite en état d'ivresse ou de prise de stupéfiants ou encore feux défectueux sont autant de critères qui sont passés au crible. Les excès de vitesse tiennent quant à eux le haut du pavé en termes de nombre d'infractions relevées. Une voiture avec radar embarqué est de sortie cette nuit pour mettre hors d'état de nuire les fous du volant à quelques minutes d'un samedi soir enfiévré.



Le défaut d'assurance demeure aussi et bien malheureusement une habitude de ces contrôles routiers. C'est le cas d'une conductrice dont le véhicule a été tout simplement immobilisé et embarqué sur un plateau pour une mise en fourrière sur le champ.



Le bilan de la nuit sera complet ce dimanche à la levée du jour. Une nuit que tous souhaitent la plus calme possible.