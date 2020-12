La grande Une Vidéo - Les gendarmes quadrillent la zone balnéaire dans des rues déjà désertes

Depuis 22 heures, tout déplacement doit être en mesure d'être justifié. Mais les forces de l'ordre restent évidemment très souples sur l'application de l'arrêté préfectoral qui a pris toute La Réunion de court. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 23:31

Les rares automobilistes qui sont de sortie cette nuit auront de fortes chances de croiser la route des forces de l'ordre à Saint-Gilles.



La zone balnéaire, haut lieu de fête en temps normal, est quadrillée de part en part. Les gendarmes sont positionnés à chaque extrémité du secteur mais aussi rue général de Gaulle qui traverse le centre ville. Les conducteurs invités à se ranger le temps d'un contrôle doivent, en plus de l'habituel test d'alcoolémie, présenter un motif de déplacement tenant la route...



Le créneau horaire entre 22H à 1H est consacré aux seuls déplacements de retour à domicile à l’issue des soirées passées à l’extérieur.





Des contrôles sont là depuis 22H et les personnes circulant devront être en capacité de présenter une attestation de déplacement (disponible sur le site internet de la préfecture et



"Les Réunionnais ont intégré les directives données par le préfet. On a réussi à faire partir des gens des plages sans difficulté particulière. Contrairement aux autres années, il n'y a absolument personne sur le front de mer et globalement peu de véhicules qui circulent", rend compte le commandant de la Gendarmerie de La Réunion, le général Pierre Poty.



