Vidéo - Les gendarmes peuvent enfin investir la scène des départs de feu du Maïdo

Il avait fallu quasiment quatre ans aux enquêteurs pour confondre Patrice Nirlo, le pompier pyromane du Maïdo en 2010 et 2011. Autant dire que l’enquête de gendarmerie qui débute à peine promet sans doute d’être à son tour longue et compliquée. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 17:41 | Lu 604 fois





Ce sont ses hommes de la section de recherches qui s’attèlent à rassembler le maximum d’indices pour reconstituer le puzzle de la scène de ce qui s’apparente à un acte volontaire, qui plus est en pleine nuit. Dès la journée de samedi, pour les sapeurs pompiers qui nous partageaient leurs impressions, le caractère volontaire ne faisait aucun doute. Ajouté à cela qu’un autre indice vient jeter un trouble certain :



Les enquêteurs sur place ce matin



En 2010 et 2011, plusieurs compagnies de gendarmerie avaient planché sans le savoir sur des incendies mis par le même homme : le caporal Patrice Nirlo.



C’est après avoir été confondu après l’incendie de la forêt du Moka en octobre 2013 que l’étau s’était resserré autour du caporal pyromane. Ce dernier avait tout avoué au cours de sa garde à vue. Lui avait été imputé à l’époque pas moins de cinq mises à feu : le feu du Volcan 2010, ceux de Beaumont à Sainte-Marie en 2013, ceux coup sur coup du Maïdo et donc celui du Moka.



Concernant l’incendie qui a démarré vendredi 6 novembre sur le petit îlot de végétation du belvédère du Maïdo puis sur un second départ déclenché plus loin vers 2H du matin (samedi), les gendarmes n’ont pu investir les lieux qu’une fois la menace des flammes éloignée.



