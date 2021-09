A la Une . Vidéo - Les gendarmes cueillent 6 motards en excès de vitesse au lieu même de l'accident de samedi

​Samedi après-midi entre Saint-Leu et l’Etang-Salé, le passager d’une moto est décédé des suites d’une collision avec une voiture. Les gendarmes ont mené ce mardi un contrôle précisément sur cet axe côtier dangereux puisqu’à double sens. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 17:38

11 excès de vitesse dont 6 du seul fait de motards. L’opération menée ce mardi après-midi à Bois Blanc donne une nouvelle fois la mesure du travail de prévention qu'il reste à faire. L’accident mortel d’il y a quatre jours n’a visiblement pas servi de piqûre de rappel à certains usagers de la route. D’autant plus que ces constats ont été dressés en l’espace de seulement 1H30 de présence des forces de l’ordre.



Toujours au cours de cette opération, deux automobilistes ont été priés de se ranger après avoir été vus en train d'utiliser leur téléphone au volant. Un autre, enfin, avait effectué un dépassement de ligne continue. Voici le bilan toujours aussi inquiétant mené ce mardi après-midi à Saint-Leu. Un manque de maîtrise sur son espace environnant qui est d'autant plus préoccupant que cet axe côtier à double sens est devenu un itinéraire très apprécié des cyclistes, encore plus en fin de journée.



Il y a quatre jours, sur cette RN1A entre Saint-Leu et l’Etang-Salé, et à hauteur du virage de la ravine des Avirons, un motard a effectué un dépassement dangereux et percuté un véhicule arrivant en face. Le passager est décédé alors que l'homme au guidon avait été pris en charge dans un état grave.



Actualisé : la fin de l'opération a donné lieu à de nouveaux constats. Il faut donc ajouter au bilan donné plus haut 2 autres excès de vitesse, 4 téléphone au volant, 1 pneu lisse et 1 défaut de plaque d'immatriculation.



Sur des images de Régis Labrousse









Publicité Publicité