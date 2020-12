La grande Une Vidéo - Les forces de l'ordre rappellent le mode d'emploi du "réveillon couvre-feu"

Pas de répit le 31 pour les forces de l'ordre malgré une année déjà éreintante. Policiers et gendarmes délivrent des messages de prévention aux quatre coins de l'île ce soir pour faire respecter les restrictions de rassemblement et de déplacements. Régis Labrousse a suivi une unité sur la zone balnéaire. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 18:51 | Lu 729 fois





Sur des images de Régis Labrousse Le couvre-feu du 31 est venu couronner une année bien lourde en termes de restrictions de libre circulation. Cette nuit à La Réunion et comme dans les autres départements de France métropolitaine et dans d'autres DOM ( Guadeloupe Martinique ), la fête se conjugue avec "limitation" et "interdiction". Limitation jusqu'à 1H puis interdiction au-delà.Les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul arpentent les rues de la zone balnéaire pour faire respecter des arrêtés préfectoraux qui finissent par s'enchevêtrer, y compris dans les esprits. Les étourdis, qui seraient restés dans une grotte ces dernières 24 heures, découvriront peut-être ce soir qu'ils devaient se munir d'une attestation ( à télécharger ici ) pour justifier leur sortie nocturne sur la voie publique.Comme attendu, les forces de l'ordre jouent la carte de la sensibilisation alors que la mesure annoncée hier avec fracas (et quelques pertes) n'a franchement pas encore été digérée. Sur l'esplanade de Boucan canot ou sous les filaos de l'Ermitage, les rares passants qui disent "ne pas être au courant" sont simplement informés des mesures en vigueur en ce 31 décembre et 1er janvier. Un rappel sur le mode d'emploi est nécessaire.Depuis 18H, si les déplacements sont libres, il est toutefois interdit de se rassembler dans l’espace public, même en dessous de 6 personnes. Il est ainsi interdit de s’installer sur les plages, dans les parcs, les jardins ou les kiosques.Toutefois, avant 22H, il est possible de se rendre chez des proches pour un réveillon en petit comité ou dans une soirée réservée au restaurant, à l’hôtel ou dans un lieu culturel.Quant au créneau horaire allant de 22H à 1H, il sera consacré aux retours à domicile et aux déplacements justifiés. A compter de 1H, seuls les déplacements pour motifs impérieux seront autorisés.>> Retrouvez tous les détails des mesures heure après heure ici <<"Une centaine de gendarmes est mobilisée tout au long de la nuit dans l’ouest", avise capitaine Kelly Taurel, adjointe au commandant de la compagnie de Saint-Paul. La montée en régime a débuté à partir du premier week end des vacances avec, dès le 20 décembre, le positionnement du "poste avancé lagon", composé de réservistes et de gendarmes à cheval au plus près de la zone littorale saint-pauloise. Ce jeudi matin, des gendarmes mobiles étaient également présents pour, là aussi, "effectuer de la prévention".Aucune verbalisation n'a eu lieu au cours des premiers échanges avec les rares badauds croisés ici et là à l'Ermitage ou sur l'esplanade de Boucan ce soir.















