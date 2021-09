La grande Une Vidéo - Les forces de l'ordre quadrillent les routes du Nord-Est pour enrayer la série noire

​La semaine écoulée a été le théâtre d’une série d’accidents mortels sur les routes de La Réunion. Comme chaque jour de la semaine et encore plus durant les week end, les forces de l’ordre veillent sur la sécurité des usagers. C'était le cas ce samedi soir dans toutes les villes du Nord-Est comme ici au rond-point des plaines à Saint-Benoît. Par Régis Labrousse - Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 00:01

Cette série noire a marqué les esprits. Le week end dernier et lundi, coup sur coup, trois accidents ont ôté la vie à autant d’usagers de la route.



C’est tout d’abord samedi dernier à Saint-Leu dans le virage de la ravine des Avirons que le passager d’une moto a été brutalement et mortellement éjecté du deux-roues. Quelques heures plus tard, dimanche en pleine nuit, un pilote de scooter a été doublement percuté sur la voie rapide de Saint-Paul sortie Bellemène. Lundi après-midi, c’est une conductrice qui perdait la vie dans un carambolage à hauteur de Trou d’Eau à la Saline-les-Bains.



Une série qui s’est fort heureusement achevée ce jour-là malgré que le lendemain, l’état d’une voiture réduite à un tas de ferraille sur la route des Tamarins ne laisse présager du pire. Mais la conductrice était sortie miraculeusement indemne du choc avec un semi-remorque dont un pneu avait éclaté après le pont de la Grande ravine.



C’est pour éviter de tels scénarios qu’un dispositif de contrôles routiers a été mis sur pied sur plusieurs endroits stratégiques de la région Nord-Est ce samedi soir.



31 décès, "c’est beaucoup trop !"



"L’objectif des contrôles est de sécuriser les axes de circulation, de la RN2 et ses abords comme la RN2002, de 21H jusqu’à minuit", prévenait le chef d’escadron Roldophe Vinet, commandant de la compagnie départementale de gendarmerie de Saint-Benoît. Les conduites sous stupéfiants ou d’alcool étaient tout naturellement ciblées en ce jour de week end.



Aux côtés des 35 personnels engagés ce samedi soir entre Sainte-Marie et Sainte-Rose en passant par Salazie, Bras-Panon, Sainte-Suzanne et Saint-André en zone Police, le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Benoît est venu superviser cette opération. "Nous comptons 31 décès depuis le début de l’année sur les routes, c’est 33% de plus que l’année dernière à la même période. C’est beaucoup trop ! Nous connaissons les causes principales des accidents. C’est la vitesse excessive, la consommation de stupéfiants, d’alcool au volant, l’utilisation de téléphone au volant... Nous sommes là pour sanctionner toutes les infractions qui seront commises", annonçait, déterminé, Michael Mathaux, sous-préfet en charge de la sécurité routière.













Publicité Publicité