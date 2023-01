A la Une .. Vidéo - Les dockers du Port Est stoppent leur activité pour protester contre la réforme des retraites

C'est le premier frémissement de l'année sur le Port Est. La plus grande porte d'entrée de marchandises à La Réunion est fermée pour 24 heures. Par Ludovic Grondin sur place - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 09:43



La puissante CGT Port et Docks débraye ce jeudi 26 janvier et ce pour 24 heures. Localement, la CGTR participe naturellement à l'appel national qui affecte l'ensemble des ports hexagonaux.



Les dockers sont mobilisés pour dire non à la mouture actuelle de la réforme des retraites. Toute cette journée de jeudi donc, aucun camion de transport de containers n'entrera dans l'enceinte du Port Est et les capitaines et marins des navires marchands devront composer avec un jour de retard avant d'envisager décharger leurs marchandises.



Baïdir Guadet, Miguel Thiong Souiho, Ludovic Fricot et Wilson Payet, tous co-secrétaires généraux à la CGTR Ports et Docks nous expliquent la position de leur syndicat.