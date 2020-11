A la Une . Vidéo - Les dispositifs d'aides aux petits commerces détaillés

La CCIR et la Région Réunion ont fait le point avec les associations de commerçants pour présenter les différents outils mis à leur disposition en cette période de crise. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 12:25 | Lu 198 fois

Les petits commerces étaient au coeur des préoccupations de la CCIR (Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion) et du Conseil régional ce lundi matin. Ibrahim Patel et Didier Robert ont reçu les présidents des associations de commerçants pour évoquer en profondeur les éléments d'accompagnements auxquels ils ont accès.



Deux volets d'aides



Ibrahim Patel, président de la CCIR, détaille: "Nous lançons un dispositif avec la Région pour accompagner les petites entreprises dans l'acquisition de matériel. Il y aura plusieurs enveloppes, nous pensons arriver à 9 millions d'euros d'aides, ce qui amènerait à accompagner 5 à 6.000 entreprises."



La CCIR souhaite aussi avoir un rôle plus important dans l'accompagnement des entreprises: "Nous avons proposé au président de la Région d'être un facilitateur parce que les gens ont dû mal à trouver et connaître les dispositifs d'aides disponibles. Être facilitateur sur l'ensemble des dispositifs qui restent méconnus et les accompagner vers la Région amènerait une plus grande rapidité, facilité et à comprendre les mécanismes existants", déclare le président de la chambre de commerce.



Les petits commerces jusqu'à présent oubliés



Didier Robert appuie sur la volonté de proximité dans l'accompagnement des commerces: "Dans le cadre du Plan de Relance, nous avons adopté lors de la dernière assemblée plénière un certain nombre de dispositifs nouveaux. Nous voulons décliner l'un d'eux avec la CCIR de La Réunion, son président Ibrahim Patel et l'ensemble des services de la CCIR, dans le cadre d'un partenariat qui va nous permettre d'être effectivement dans une démarche davantage de proximité avec une cible particulière qui est celle des petits commerces de centre-ville et centre-bourg."



Le président de la Région Réunion précise les différents outils et moyens fournis à ces entreprises: "Avec l'ensemble des dispositifs d'accompagnement de la Covid, aussi bien européen qu'au niveau local, le petit commerce aura été en partie oublié. Nous voulons rectifier cela. Deux dispositifs majeurs pour cela: Une aide directe de 2.000 euros dans le cadre d'investissements et le dispositif du chèque numérique qui va être renforcé pour que les commerçants aient des outils adaptés pour mieux toucher leur clientèle."









Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur