Vidéo - Les contrôles anti-rassemblements sur la zone balnéaire donnent un avant-goût du couvre-feu

L’ouest de l’île demeure attractif malgré l’arrêté préfectoral interdisant les rassemblements sur la voie publique.



Soit par méconnaissance soit par défi, des personnes tenteront encore cette nuit de passer entre les mailles du filet. La dernière nuit avant un couvre-feu qui limitera tout déplacement à compter de samedi soir 21H.



Ce vendredi de la Saint-Sylvestre, les forces de l’ordre font respecter un autre train de mesures que certains font mine d’oublier.



L’interdiction des rassemblements sur les plages, les arrières plages et les espaces publics de façon générale donnent un avant-goût du couvre-feu de samedi. Ajoutez à cela l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique, l’interdiction des pique-niques dans tous les espaces naturels (plages, rivières, kiosques…) et celle de la pratique du bivouac donnent la mesure du tour de vis imposé par le rebond épidémique.



Sur l’ensemble des zones gendarmerie ce week end, les militaires veillent à l’application de ces mesures, en attendant le cran supplémentaire samedi.



Ce vendredi depuis 22H, le secteur de l’Hermitage est particulièrement ciblé, comme chaque année finalement Covid ou pas. Secteur de tous les excès lors des week end, il est particulièrement surveillé. Les contrôles routiers habituels sur la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant complètent le dispositif pour que chacun puisse rentrer à son domicile sans dégâts.



A peine le barrage posé dans le secteur des boîtes de nuit de l'Hermitage ce vendredi soir que l'un des premiers véhicules contrôlés a attiré le flair d'un chien renifleur. La trouvaille : des stupéfiants, déjà. La nuit sera longue.



Sur des images de Régis Labrousse