A la Une . Vidéo - Les chiffres de la délinquance générale en baisse à St-André

Joé Bédier peut avoir le sourire. A l'occasion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Saint-André qui s'est déroulé ce matin dans la salle du conseil municipal, les chiffres concernant la délinquance sur sa commune ont été dévoilés. Et bonne nouvelle, la capitale économique de l'Est enregistre une forte baisse de la délinquance générale sur son territoire. De quoi conforter encore plus l'édile saint-andréen dans ses choix en matière de jeunesse ou de proximité, et de saluer au passage le travail accompli avec les forces de l'ordre. Par SI - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 06:47





A titre d'exemple, le nombre de cambriolages est en baisse (58 cas relevés depuis le début de l'année contre 151 en 2020), tout comme le nombre d'atteintes aux biens (450 sur les 10 premiers mois de 2021 contre 519 l'an dernier). Au niveau de la délinquance routière, le nombre de conducteurs contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique chute de moitié (247 cas sur les 9 premiers mois de 2021 contre 559 à la même période l'an dernier).



Une amélioration due notamment au renforcement des effectifs de police nationale sur la commune de Saint-André (120 éléments), qui a également bénéficié d'un commissariat flambant neuf



"Nous constatons une baisse de la délinquance générale sur la commune de Saint-André qui est significative avec un taux d'élucidation des cas de l'ordre de 75% dont 95% pour les atteintes à l'intégrité physique. C'est pratiquement deux fois le taux moyen qu'on observe en métropole et sur le reste du département", explique le n°2 de la police dans l'île, "preuve que les services de police sont très mobilisés". Et ce malgré la hausse du nombre de cas de violences conjugales (218 depuis le début de l'année, 155 en 2020) et intrafamiliales (104 cas relevés depuis janvier contre 84 l'an dernier), comme celui atteintes volontaires à l'intégrité physique (697 relevés depuis le début de l'année contre 590 en 2020). Les violences sexuelles ont de leur côté doublé (76 contre 34 en 2020).



"Malgré ces hausses, on a malgré tout une baisse de la délinquance générale. Cette hausse des faits de violence conjugale est à notre avis liée plus au fait que les victimes viennent davantage dans les commissariats pour signaler ces faits. Par ailleurs, les policiers de Saint-André comme ailleurs sur l'île ont choisi de prioriser ce type de violence et tout est fait en temps réel pour aller interpeller les auteurs de ces violences faites aux femmes et aux enfants", poursuit-il. En ce qui concerne la délinquance générale, la baisse est une des plus significatives enregistrées à l'échelle de l'île, lance le directeur adjoint de la Direction départementale de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Michel Aleu.A titre d'exemple, le nombre de cambriolages est en baisse (58 cas relevés depuis le début de l'année contre 151 en 2020), tout comme le nombre d'atteintes aux biens (450 sur les 10 premiers mois de 2021 contre 519 l'an dernier). Au niveau de la délinquance routière, le nombre de conducteurs contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique chute de moitié (247 cas sur les 9 premiers mois de 2021 contre 559 à la même période l'an dernier).Une amélioration due notamment au renforcement des effectifs de police nationale sur la commune de Saint-André (120 éléments), qui a également bénéficié d'un commissariat flambant neuf livré en novembre 2020 , sans oublier l'installation d'une quarantaine de caméras de vidéoprotection dans plusieurs quartiers de la ville, même si les chiffres ne sont pas parlants entre 2020 (1557 cas) et 2021 (1520). Il faut plutôt aller voir du côté du taux d'élucidation, qui connaît un bond significatif par rapport aux dernières années."Nous constatons une baisse de la délinquance générale sur la commune de Saint-André qui est significative avec un taux d'élucidation des cas de l'ordre de 75% dont 95% pour les atteintes à l'intégrité physique. C'est pratiquement deux fois le taux moyen qu'on observe en métropole et sur le reste du département", explique le n°2 de la police dans l'île, "preuve que les services de police sont très mobilisés". Et ce malgré la hausse du nombre de cas de violences conjugales (218 depuis le début de l'année, 155 en 2020) et intrafamiliales (104 cas relevés depuis janvier contre 84 l'an dernier), comme celui atteintes volontaires à l'intégrité physique (697 relevés depuis le début de l'année contre 590 en 2020). Les violences sexuelles ont de leur côté doublé (76 contre 34 en 2020)."Malgré ces hausses, on a malgré tout une baisse de la délinquance générale. Cette hausse des faits de violence conjugale est à notre avis liée plus au fait que les victimes viennent davantage dans les commissariats pour signaler ces faits. Par ailleurs, les policiers de Saint-André comme ailleurs sur l'île ont choisi de prioriser ce type de violence et tout est fait en temps réel pour aller interpeller les auteurs de ces violences faites aux femmes et aux enfants", poursuit-il.



Pour poursuivre cette tendance, Joé Bédier et ses services comptent travailler avec les services de la préfecture pour l'installation prochaine d'une maison France Service pour plus de proximité avec la population. Une maison France Service qui viendra en complément des autres services de proximité bientôt mis en place par la municipalité comme un grand service de la jeunesse ou encore un "service de la tranquillité publique", sans oublier la poursuite des réhabilitations des plateaux sportifs de la ville. "Je pense que c'est à travers ces choses là comme le soutien scolaire pour éviter le décrochage scolaire, plus de proximité, des animations auprès de la jeunesse, qu'elles soient sportives ou culturelles, qui permettront aux jeunes d'être moins délaissés et d'éviter d'aller faire des bêtises", explique le maire de Saint-André.







Publicité Publicité