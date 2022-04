A la Une .. Vidéo - Les candidats défaits qui appellent déjà à faire barrage à Marine le Pen

Quelques minutes seulement après l'annonce des résultats, plusieurs candidats appellent déjà à faire barrage à l'extrême-droite au second tour de la présidentielle. Par LG - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 22:26

Défaits à l'occasion de ce 1er tour de la présidentielle 2022, quelques candidats n'ont pas tardé à appeler leurs électeurs à faire barrage au Rassemblement national de Marine Le Pen dans quinze jours. Les premiers à donner cette consigne sont Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Philippe Poutou.



Ce dimanche 10 avril, le président sortant Emmanuel Macron a obtenu 28,5% des suffrages face à sa rivale du second tour de 2017 Marine Le Pen. La candidate du RN, en lice pour la troisième fois, a récolté 23,6% des voix, selon les estimations. Les scores des candidats seront consolidés ultérieurement puisque dans toute la France, le dépouillement dans les bureaux de vote n'est pas terminé.