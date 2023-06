A la Une . Vidéo - Les bébés de la tortue Emma émergent du sable pour rejoindre l'océan

Kélonia continue de raconter les aventures de la tortue Emma, venue pondre sur notre île, à la manière d'une série. Par N.P - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 12:22



Le nouvel épisode de Kélonia :



Emma Saison 6* Episode 12 : émergence en direct

Résumé des épisodes précédents: Malgré une grave blessure et avec un an de retard, la tortue Emma poursuit sa saison de ponte.



La patience et la constance paient. La surveillance des nids nécessite un contrôle matin et soir des nids. L’émergence : le moment où les nouveau-nés émergent du sable pour rejoindre la mer peut avoir lieu n’importe quand. Cependant, lorsque le sable en surface est trop chaud, les jeunes tortues cessent de s’activer et ne reprennent leur ascension qu’une fois la température du sable redescendue. Les probabilités d’émergence sont donc plus importantes en fin de journée, la nuit, voire tôt le matin avant que le soleil ne chauffe le sable.



Un soir lors d’une énième ronde de contrôle, des signes discrets apparaissent sur la plage. Une petite dépression s’est formée à la surface du sable. Au centre de celles-ci, trois petites têtes émergent à peine du sable. L’ascension des nouveau-nés a été bloquée par la chaleur du sable.



Mais ils sont bien là et attendent que le sable chauffé par le soleil toute la journée se rafraichisse. Ce sera le signal pour s’extraire de la colonne de sable et filer aussi vite que possible vers la mer.



Assister à une ponte est extraordinaire. Mais voir une émergence en direct est exceptionnel. L’instant ne dure que quelques minutes.





La vidéo de Kélonia :







*Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans.

Mais la saison 6 a faillit ne pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide.



Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée.



"Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence!



* Le centre de soins Kelonia diffuse un épisode par semaine sur ses réseaux sociaux ( Facebook et Instagram

Prochain épisode : la menace cyclonique*Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans.Mais la saison 6 a faillit ne pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide.Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée.