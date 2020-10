La grande Une Vidéo - Les avocats des ravisseurs du barber shop ne peuvent éviter la détention provisoire de leurs clients

Les quatre individus soupçonnés d'enlèvement suivi de séquestration à Sainte-Anne le week end dernier feront face aux juges mercredi prochain. Ils ont rejoint la prison malgré les garanties qu'ils présentaient selon leurs avocats. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 23:39 | Lu 536 fois





Après plus de cinq heures passées tour à tour devant le procureur puis devant le juge des libertés et de la détention, tous ont été placés en détention provisoire. Au plus grand regret de leurs avocats, dont Me Fabian Gorce, représentant les intérêts de l'un des quatre ravisseurs.



Aux côtés d'autres membres de sa famille, son client a mené une expédition visant à intimider le gérant d'un salon de coiffure pour une sombre affaire d'argent non remboursé à leur tonton, propriétaire du barber shop de Sainte-Anne.



Le propriétaire du salon, qui est par ailleurs restaurateur, est un patron "respectable" à entendre son avocat, Me Ibrahim Akhoun. La crise sanitaire n'arrangeant en rien sa situation, ce gérant aurait été dépassé par les événements et aurait donc fomenté ce kidnapping digne d'un film d'action à l'encontre de celui qui lui devait de l'argent.



Tous les quatre dormiront donc au minimum deux nuits en prison avant l'audience de comparution immédiate de mercredi après-midi devant le tribunal de Champ fleuri. Ils devront répondre d'enlèvement et de séquestration.



