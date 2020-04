A la Une .. [Vidéo] Les alizés ne ralentissent pas

L'alizé soutenu charrie ses wagons nuageux qui s'échouent sur la moitié Est de la Réunion. Prévisions pour le vendredi 17 Avril



VIDÉO DU MATIN



➡️ En début de matinée: les alizés charrient des wagons de nuages porteurs d'averses passagères qui viennent s'échouer entre Saint Jo et Saint André en passant par Sainte Rose. Ils grimpent les pentes du volcan.

Ailleurs le soleil ne s'en laisse pas compter. Il réchauffe vite après une fin de nuit bien fraîche dans les hauts. La station de la Route Forestière des Tamarins (MétéoR Océan Indien,1800m) a rapporté 6.8° à 5heures ce matin.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi est modeste offrant quelques poches plus sombres comme dans les hauts du Nord-Ouest ou sur les pentes du volcan et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.

Quelques averses isolées sont possibles.



En soirée le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. En fin de nuit prochaine le temps redevient humide sur la moitié Est.



🎏 Le vent flashe régulièrement à près de 60km/h et tutoie même les 70km/h vers Saint Jo, Saint Pierre ou au large de la Pointe au Sel. Sur le Nord de l'île les rafales flashent à 55/60km/h. Dans les Plaines et au volcan la journée s'annonce également ventilée.

En revanche les régions Ouest et Nord-Ouest sont déventées.



🌊 La mer est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales peuvent être supérieures aux normales dans l'Ouest et localement dans l'intérieur. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h30 le 18 -- Coucher du soleil : 18h05 le 17



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Joseph 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 29 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 25

Températures sous abri de la nuit rapportées par les stations de Météo France: valeurs à 1 chiffre à Bourg Murât, au volcan, au Maïdo et à la Nouvelle.

Les pluies des dernières 24heures à 7heures ce matin. Stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface ce matin: les alizés restent soutenus sur la Réunion. Au Nord des Mascareignes l'activité tropicale reste importante en cette fin de saison cyclonique. Loin à l'Est les résidus de JERUTO(26S) sont toujours là.



Tendances générales pour le weekend Les nuits et les matins sont influencés par les arrivées maritimes sur la moitié Est qui est donc soumise aux averses passagères.

La moitié Ouest garde son soleil qui est moins vaillant dans les hauts l'après-midi mais les averses demeurent isolées.



🎏 Le Nord et le Sud de l'île restent bien ventilés.



🌊 La mer reste agitée à forte à l'exception des côtes Nord-Ouest et Ouest.



🌡️ Les températures maximales conservent un bon niveau sur l'Ouest et le Nord-Ouest grâce à l'ensoleillement et à l'absence de vent, elles contrastent avec les minimales qui sont fraîches pour la saison surtout dans les hauts. PATRICK HOAREAU Lu 299 fois







