Vidéo - Les agents de la CINOR débrayent en intersyndicale

L'intercommunalité du Nord est traversée par un malaise social qui perdure depuis des mois. Les représentants syndicaux UNSA, SAFTR, FO et CGTR s'unissent pour faire porter le message des agents.



Ces derniers font valoir qu'ils font face à des conditions de travail dégradées qu'ils imputent à des réorganisations dans les services depuis environ 1 an. Les signaux d'alerte adressés à la hiérarchie n'ont pas eu l'air de répondre à leurs attentes, c'est pourquoi ils ont mené ce matin, entre 8 heures et 9h29 précisément, un débrayage éclair pour marquer le coup. Il s'agissait là d'une première alerte sous forme d'ultimatum avant de passer à la vitesse supérieure à la rentrée.



Les syndicalistes Jean-Hugues Vellayoudom (délégué syndical section CINOR SAFPTR), Bruno Bottard (secrétaire général de l’UNSA CINOR) et Yannick D’heurveiler (FO CINOR) développent les motivations de leur mouvement :