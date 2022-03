A la Une . Vidéo - Législatives : Patrick Lebreton parie sur le duo Emeline K/Bidi et Jean-Bernard Maratchia

Ça s'active dans la 4e circonscription. Ce mardi, le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, a dévoilé les noms des candidats qu'il soutiendra lors d'un point presse donné à Bassin-Plat (Saint-Pierre). Accompagné de Wilfrid Bertile, son collègue de la majorité régionale, le vice-président de la collectivité soutiendra le tandem constitué de l'avocate Emeline K/Bidy et de l'agriculteur Jean-Bernard Maratchia, également conseiller régional. Ils concourront sous l'étiquette "Une nouvelle voie réunionnaise". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 10:46







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur