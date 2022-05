A la Une . Vidéo - Législatives : Laurent Virapoullé sort de l'ombre

Son nom revenait avec insistance lors des derniers scrutins pour prendre la relève de son père Jean-Paul. Laurent Virapoullé a officialisé ce mercredi sa candidature dans la 5e circonscription. Bénéficiant de l'investiture Renaissance à l'occasion de ce scrutin, le Saint-Andréen aura pour suppléante Sabrina Ramin, membre de l'opposition à Saint-Benoit. Le duo compte proposer un projet qui ambitionne "de rassembler au-delà de la droite et du centre". Par SI - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 17:08

L'officialisation de la candidature de Laurent Virapoullé a eu lieu à la mi-journée dans le quartier de Beaulieu, où l'attendait un "comité de soutien de Saint-Benoit". Un choix pas anodin pour le candidat qui souhaitait ainsi montrer la logique de "trait d'union" entre les deux plus grandes villes de l'Est, à savoir Saint-André et Saint-Benoit. "Nous retrouvons aujourd'hui des personnes issues de la droite, du centre et d'autres courants politiques dont le souci est le bien-être des Bénédictins et des autres habitants de la 5e circonscription. Ce rassemblement est obligatoire par rapport à la situation de la ville de Saint-Benoit", lance Laurent Virapoullé.



Ce dernier ne souhaite "dénigrer personne" mais rapporter simplement "un constat". "La commune de Saint-Benoit connaît une insécurité insupportable avec des émeutes urbaines, des commerçants rackettés, un chômage de masse... Saint-Benoit n'est plus la ville des eaux vives et la perle de l'Est qu'a voulu Jean-Claude Fruteau", regrette le candidat Renaissance, qui souhaite voir la capitale administrative de l'Est "retrouver la place qui était la sienne".



La logique du "trait d'union"



Pour cela, Laurent Virapoullé souhaite que le "trait d'union" engagé à Saint-Benoit "s'étende à Saint-André car le développement de l'Est ne se fera qu'à travers un partenariat sincère et réfléchi entre ces deux communes". "Ce binôme qui a existé entre Jean-Paul Virapoullé et Jean-Claude Fruteau a permis la création de la Cirest ou encore du GHER et a permis un développement harmonieux de nos deux territoires", poursuit Laurent Virapoullé. Ce dernier ne veut pas oublier les autres communes de la micro-région Est, assurant que des "comités de soutien" seront installés dans les prochains jours à Bras-Panon, Salazie, la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Salazie et Saint-Philippe. "Partout dans la circonscription, le trait d'union sera fait", martèle-t-il.





"La question n'est pas de savoir de quel parti vous êtes"



De son côté, Sabrina Ramin, suppléante de Laurent Virapoullé, assure que son soutien à ce dernier est une preuve "du rassemblement des forces vives de Saint-Benoit". "Patrick Dalleau et Sabrina Ramin à Saint-Benoit, c'est inédit. Nous avons tiré les erreurs du passé car l'essentiel est d'être à vos côtés et de proposer un projet allant dans votre sens", argue la conseillère régionale d'opposition. Pour cela, il faudra que la population "élise un député qui a l'oreille du président de la République et qui remonte nos difficultés". "Dans le cas contraire, nous perdrons encore 5 ans et les Réunionnais n'ont plus le temps d'attendre".







Et concernant le ralliement de la quasi-totalité de l'opposition saint-andréenne à la candidature de Stéphane Fouassin, Laurent Virapoullé joue la carte de la sérénité, rappelant que son frère, Jean-Marie, ne s'est pas positionné pour le moment. "À Saint-André, nous sommes dans une logique d'union, mais l'union est un chemin exigeant", reconnaît-il, préférant retenir pour l'heure, "la dynamique enclenchée à Saint-Benoit". "Nous allons la poursuivre à Saint-André en rassemblant les Saint-Andréens de ma famille politique. Ce chemin ne s'arrêtera qu'au soir du 2nd tour", termine-t-il.