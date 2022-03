A la Une . Vidéo - Législatives : LR roule pour Sisteron et Ramassamy

Législatives sur fond de divisions à droite. Hier, lors d'un point presse organisé dans un hôtel dionysien, le parti Les Républicains a validé les investitures de Nadia Ramassamy dans la 6e circonscription et de Murielle Sisteron dans la 1ère circonscription. Si le choix de la "continuité" semble évident concernant la députée sortante, le bureau fédéral du parti assure avoir fait le choix du "renouveau" concernant la seconde, au détriment de Jean-Jacques Morel. Et ne voit aucune sanction dans sa décision d'écarter aussi bien ce dernier que Nathalie Bassire concernant l'obtention de ces précieux sésames... Par SI - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 14:10

Même si toute la famille de la droite locale "n'est pas rassemblée" à l'orée des deux scrutins majeurs à venir comme l'a reconnu René-Paul Victoria, le bureau fédéral du parti Les Républicains a tout de même tenté de montrer une toute autre image ce lundi soir, jouant la carte de la "cohérence".



Premier à s'exprimer, le délégué LR de la 1ère circonscription Richenel Hubert a tout d'abord donné les raisons de son soutien à Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle. La présidente de la région Île-de-France posséderait selon lui "le meilleur programme pour la France et surtout le meilleur pour La Réunion". "Valérie Pécresse propose la mise en place d'une loi de programmation pour les Outre-Mer et La Réunion en particulier afin de rattraper nos retards structurels en matière de transport, de développement économique, d'éducation, de formation ou encore de continuité territoriale. Elle propose par ailleurs d'augmenter le pouvoir d'achat des Réunionnais", assure-t-il.



René-Paul Victoria appelle de son côté les militants LR "à se réveiller". "Un gaulliste i rest pa assiz, un gaulliste i rézist", lance l'ancien député-maire de Saint-Denis. "Cela fait des années qu'il y a à peine 48/50% des gens qui vont voter. A chaque fois je leur dis que si le taux de participation dépasse les 54%, la droite gagne. Et depuis des années on est en-dessous et on perd parce que nous sommes divisés; Alon met' ansanm", clame le prédécesseur de Michel Fontaine à la tête de la fédération locale LR (ex-UMP).



"Peut-être que demain on s'entendra"



Avant de laisser la parole à la secrétaire départementale du parti, Béatrice Sigismeau, René-Paul Victoria a donné son ressenti sur le choix opéré par LR d'accorder les investitures pour les prochaines législatives à Nadia Ramassamy dans la 6ème circonscription et à Murielle Sisteron dans la 1ère.



Concernant la 6e, deux personnes avaient été sollicitées par Les Républicains : la députée sortante Nadia Ramassamy et le délégué LR de la circonscription, Emmanuel Virin, un proche de Jean-Louis Lagourgue.



"Emmanuel a indiqué qu'il se mettait à la disposition de Nadia pour travailler dans l'intérêt de la 6e circonscription", salue RPV. En revanche, cela n'a pas été le cas dans la 1ère circonscription où Jean-Jacques Morel était en concurrence avec Murielle Sisteron. En effet, c'est cette dernière, qui se présente pour la première fois à une élection, qui a bénéficié à la surprise générale de l'investiture LR.



Un choix quelque peu déroutant pour une partie des militants LR dionysiens qui voient dans cette décision une sorte de "sanction" envers Jean-Jacques Morel qui paierait selon eux sa proximité avec l'ancien président de Région, Didier Robert. "Après l'investiture accordée à Murielle, j'ai appelé Jean-Jacques pour lui dire d'être discipliné. Il a choisi de faire sa route, peut-être que demain on s'entendra", espère tout de même René-Paul Victoria.



De son côté, Béatrice Sigismeau a assuré devant l'assistance que le choix fait par LR dans la 1ère circonscription venait avant tout des remontées de terrain, entre "cohérence" et "besoin de renouveau". "Murielle était déjà une membre active chez LR et avant à l'UMP. C'est vraiment une grande joie de voir la constance de Murielle mais aussi la volonté de notre jeunesse d'aller encore plus loin", explique la n°2 du parti dans l'île :



La principale intéressée se dit "émue" de la décision prise par son parti et du comité départemental. "Cette investiture me donne la légitimité que Jean-Jacques Morel n'a pas. Il faut être admis par les 101 députés LR qui siègent à l'Assemblée nationale. De quel groupe va-t-il faire partie et surtout de quelle légitimité va-t-il se réclamer ?" s'interroge la candidate de la droite dans la ville-circonscription.



En attendant de dévoiler prochainement son programme, Murielle Sisteron appelle Jean-Jacques Morel à réintégrer sa famille politique. "La moindre des choses que l'on peut attendre de lui, c'est qu'il me soutienne", termine-t-elle.