Vidéo - Le voeu d'Huguette Bello pour Air Austral se réalise

C’est un peu 'jour de gloire' pour la présidente du Conseil régional. L’appel au patriotisme économique qu’elle avait lancé en 2021 a fonctionné. Air Austral peut voir plus loin avec, à ses commandes, des capitaines d’industrie locaux.



"La défaite est orpheline mais la victoire a une grande famille", entonne Huguette Bello ce vendredi matin à la sortie d’une assemblée générale de la compagnie. Une assemblée au cours de laquelle la ventilation des fonds constituant le futur capital de la compagnie a été arrêtée. "Nous sommes heureux aujourd’hui de dire que notre appel au patriotisme économique a été entendu. Nous avions voulu aussi que le capital soit un capital réunionnais", renouvelle-t-elle son voeu émis en octobre 2021, déjà.



Air Austral repart donc d’un bon pied avec un capital porté à 55 millions d’euros dont 30 millions apportés par les actionnaires de Runair, la société pilotée par Michel Deleflie et à laquelle se sont associés des chefs d'entreprises. 25 millions d’euros sont amenés par la Sematra, la SEM dont la Région est la principale actionnaire. Dans ces 25 millions, la collectivité régionale apporte 15 millions, le Département abonde à hauteur de 5 millions alors que la Chambre de commerce et d’industrie aligne 5 millions.



Le drapeau réunionnais reste planté sur AA



Ce satisfecit arrive après une longue période d’incertitude qui a commencé à poindre durant l’année 2020. Le Covid et ses restrictions en matière de déplacements aériens étaient passés par là et le business plan de la compagnie régionale - comme l’ensemble du ciel français et mondial - avait sérieusement vacillé.



Le 14 novembre 2021, dans le square Labourdonnais et sous les fenêtres de la préfecture, Huguette Bello avait pris la parole. Une intervention qui avait marqué les esprits puisque tous avaient retenu son souhait, de garder Air Austral dans le giron réunionnais et de continuer à en faire "une fierté réunionnaise".



A ce moment-là, ces paroles tenaient plus de l'incantation puisque le sauvetage s'annonçait mal engagé. Les informations parisiennes qui parvenaient aux oreilles de la Pyramide inversée laissaient entendre que le gouvernement comptait privilégier la piste d’un destin commun avec Corsair. Cette option allait clairement faire perdre ses racines réunionnaises à la compagnie régionale au profit d'intérêts antillais.



Quelques mois plus tard, un chef d’entreprise local saisira la perche lancée par la Région. Cet homme c’est Michel Deleflie, PDG du puissant groupe de santé Clinifutur. La partie n’était pas gagnée pour autant à ce moment-là puisque le seul et unique candidat à la reprise de la compagnie - après les désistements de deux autres fonds - conditionnait son entrée en piste par un effacement de la dette.



850 emplois préservés et une sphère économique autour



Ne restait plus qu’à attendre la décision de la Commission Européenne. Celle-ci a fini par être annoncée ce 5 janvier 2023. Bruxelles confirmait alors qu’elle donnait son feu vert à l’octroi d’une aide française à la restructuration de 119,3 millions d’euros en faveur d’Air Austral. L'institution avalisait également l'octroi d'une compensation des dommages subis à la suite de la pandémie du coronavirus à hauteur de 17,5 millions d’euros.



Avec ce nouveau souffle, les 850 salariés d’Air Austral peuvent voir l’avenir plus sereinement, tout comme les emplois indirects générés par le maintien de la présence de cet acteur de l’aérien.