Vidéo - Le tireur au flash-ball préfère la détention provisoire pour sa propre protection

Mis en examen mardi soir dernier, le jeune tireur au flash-ball se voit désormais signifier son placement en détention provisoire. Une mesure qu'il réclamait au vu de la tournure des événements.





Autant l’avocat du prévenu que le JLD observent la même lecture des événements qui les ont incités à réclamer, pour le premier, et à prononcer, pour le second, un placement en détention provisoire. "Pour sa propre protection, il vaut mieux que dans un premier temps, il soit placé en détention", concède Me Julien Barraco.



L’avocat du prévenu fait remarquer que l’atmosphère qui entoure cette agression depuis une semaine fait peser des risques de représailles sur son client. Le jeune homme en avait pris conscience et l’avait même verbalisé mardi dernier lors de son défèrement. "Je me sens en danger", déclare le suspect

Me Julien Barraco tente de dresser l’image d’un prévenu qui ne serait pas celle véhiculée depuis une semaine. "Depuis quatre jours (il a été interpellé dimanche, ndlr), on fait passer ce jeune homme pour quelqu’un de violent et d’agressif. C’est quelqu’un qui n’a pas réellement de casier judiciaire, qui va être papa dans deux mois, qui travaillait. L’importance de cette audience était d’ailleurs d’apporter des éléments pour tenter de démontrer que la personnalité présentée jusqu’à aujourd’hui n’était pas sa personnalité réelle", explique son avocat à la sortie du passage devant le juge des libertés.



Du côté de la victime, les nouvelles de son état de santé sont mauvaises. Le père de Loïc s'est exprimé sur les réseaux sociaux mercredi soir. "Loïc fait face à des complications. Il a du mal à respirer et il ne va plus pouvoir respirer correctement pendant longtemps. Parce qu'il y a un morceau qui a été arraché et est perdu" , continue-t-il de donner des nouvelles de son fils blessé à bout touchant par un tir de flash-ball. Me Amel Khlifi Etheve, l’avocate de la victime et de sa famille, se réjouit du placement en détention provisoire du prévenu, également pour les mêmes raisons d’apaiser les tensions dans ce dossier. Elle continue également d’appuyer la demande de son client et des proches de Loïc qui attendent une requalification des faits en tentative de meurtre. Si ce chef d’inculpation n’a pas été retenu mardi dernier, l’éventualité d’une infirmité permanente du jeune Loïc pourrait néanmoins être un paramètre supplémentaire sur lequel ils pourront s’appuyer dans l’attente du procès.