A la Une . Vidéo - Le terrible accident de Romain Grosjean

Le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn a été marqué par un choc d'une violence inouïe: La Haas de Romain Grosjean est allée percuter la barrière de sécurité avant de se couper en deux et de prendre feu. Le Français souffre de blessures légères. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 07:25 | Lu 1169 fois

Il est rare de voir une Formule 1 prendre feu dans l'ère moderne. Les normes de sécurité ont évolué au fil des accidents graves pour qu'il y ait le plus de sécurité et de protection pour les pilotes à bord. C'est d'ailleurs sûrement ce qui a sauvé la vie de Romain Grosjean dimanche.



Le pilote de Formule 1 s'élançait au fond de la grille pour le Grand Prix de Bahreïn. Mais après le 2e virage, le Français se décale pour se glisser à hauteur de son coéquipier, mais il vient percuter sur son chemin l'Alpha Tauri du Russe Daniil Kvyat. La Haas quitte légèrement le sol avant de foncer droit vers la glissière de sécurité.



La Formule 1 se coupe en deux et la monocoque s'encastre littéralement dans la barrière. Le tout s'embrase. Romain Grosjean restera 18 secondes dans les flammes avant de pouvoir s'extirper lui-même de sa monoplace, sauter par-dessus la rembarde brûlante et rejoindre l'équipe médicale.



Le pilote souffre de brûlures à la main et aux pieds. Romain Grosjean a diffusé un message de son lit d'hôpital et remercie notamment le "halo" récemment arrivé sur les formules 1 qui lui a sauvé la vie.







Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur