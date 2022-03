A la Une . Vidéo - Le téléphérique de nouveau stoppé mais c'est normal

Le téléphérique dionysien a de nouveau marqué quelques arrêts qui ont pu interroger des passants ce midi et à 16h. Il faudra s'y habituer. Par LG - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 16:28

Les cabines du téléphérique Papang ont cessé de tourner dans le ciel de Saint-Denis ce jeudi, à deux reprises, vers midi et 16h. Des arrêts brefs, tempère la Sodiparc qui lève tout doute sur la survenue d'une panne.



Si les Dionysiens ont effectivement pu constater que le vent accompagne cette journée de jeudi dans le Nord, l'explication de ces arrêts momentanés peut aussi être le fait d'un passager qui tente d'entrer de toute urgence pendant la fermeture des portes ou qu'un vélo reste lui aussi coincé. Ce genre d'incident génère automatiquement l'arrêt du téléphérique, et sur toute la ligne.



Il faut savoir que "ce ne sont pas les cabines qui roulent sur le câble mais le câble qui fait rouler les cabines", indique la Sodiparc, ce qui engendre l'arrêt de toutes les cabines quand bien même l'incident serait isolé sur une seule cabine.



Ce qui s'apparente à une panne vu du sol n'est donc qu'un "arrêt de service entre 1 à 3 minutes", rassure la SEM. Il faudra donc s'habituer à voir de temps en temps ces micro-arrêts survenir sans penser au pire.