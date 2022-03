Vidéo - Le "système Lagourgue" à l'origine du "naufrage" de Ste-Marie, selon Christian Annette

À lire également :

Pour une fois, majorité et opposition sainte-mariennes sont unanimes : c'est bien la gestion de Jean-Louis Lagourgue qui est à l'origine des soucis financiers de la commune, dévoilés au grand jour lors du conseil municipal du 21 mars dernier . "Cette dégradation de la situation financière remonte à 1996", assure Christian Annette. S'il n'a pas épargné Richard Nirlo, coupable selon lui d'avoir partagé avec Jean-Louis Lagourgue (du temps où il était le premier adjoint de ce dernier) "toutes les confidences, décisions et malversations", L'élu en est convaincu, c'est bien l'actuel sénateur qui est "le concepteur et le chef d'orchestre du système Lagourgue", dont Richard Nirlo n'en serait que "l'héritier".Un système reposant sur deux piliers, explique Christian Annette. À commencer par des mesures "clientélistes" faites de promotions, de titularisations ou encore d'heures supplémentaires non effectuées "mais payées par les Sainte-Mariens". "De ce fait, le maire de l'époque pouvait s'appuyer sur des agents bénéficiant de ces privilèges et bénéficier de leur soutien", explique-t-il, avant d'énumérer quelques "excentricités" de ce système. L'élu cite les salaires "extravagants" touchés par plusieurs proches de Jean-Louis Lagourgue, comme l'ancien DGS Jocelyn Trulès (+ plus de 10.000 euros/mois + prime annuelle de 49.800 euros : la CRC lui demandera de rembourser sur deux années des indus à hauteur de 118 000 euros), l'ex-directeur du CCAS Julien Mallin (qui a bénéficié d'un trop-perçu de 105 000 euros) ou encore l'ancien directeur du sénateur, Frédéric N'G (qui a bénéficié d'un trop perçu de 116.515 euros). Des embauches sur lesquelles Christian Annette avait déjà alerté en novembre 2008 et qui ont déjà coûté à la collectivité plus de 1,5 million d'euros.Ce "système" a également pu perdurer dans le temps grâce à l'argent public poursuit Christian Annette, permettant selon lui à l'ancienne majorité de construire un réseau de "solides amitiés" qu'ils soient publics ou privés "comme CBO Territoria, la CISE ou la SEDRE". "On les favorise par des contrats qui leur sont très profitables, et toujours au détriment des Sainte-Mariens. En période électorale, ces amis peuvent évidemment se montrer très généreux", argue Christian Annette, qui n'hésite à qualifier Jean-Louis Lagourgue de "fossoyeur de la commune"."M. Lagourgue découvre aujourd'hui l'endettement alors qu'il en est l'auteur ?!", s'exclame l'ex-socialiste, qui n'a que peu goûté à la conférence de presse donnée par ce dernier vendredi dernier où il avait appelé Richard Nirlo "à ne pas se défausser sur les autres". "Lors de sa conférence de presse, M. Lagourgue invitait M. Nirlo à redresser la situation de la commune pour retrouver la confiance des banques. Il allait jusqu'à dire qu'il 'aimerait comprendre pourquoi on en était arrivé là'". Une "farce", indique Christian Annette, qui affirme que c'est bien "à cause de Jean-Louis Lagourgue que la commune a perdu la confiance des banques".Pour sortir Sainte-Marie de cette gabegie, la commune ne pourra compter que sur deux leviers, prévoit Christian Annette. Le pire scénario envisagé serait celui connu par la ville de Saint-Louis, qui a connu la mise sous tutelle à plusieurs reprises et dont le taux de la taxe foncière a explosé de 145% entre 2004 et 2021.L'option la plus favorable, elle, passera par l'admission de la commune au sein du dispositif COROM (Contrat de redressement en Outre-Mer), comme en a bénéficié la commune de Saint-Benoit en juillet 2021 , qui passera par des mesures de redressement budgétaire et d'une forte réduction des dépenses de fonctionnement. Selon nos informations, la commune serait sur la bonne voie pour intégrer le dispositif prochainement, lui ouvrant ainsi la voie à un redressement de finances aux alentours de 2024.S'il n'épargne pas ses adversaires, Christian Annette tient également à rappeler le rôle de l'Etat et des autorités de contrôle, coupables selon lui d'avoir été "particulièrement inefficaces et atones" et ce malgré les multiples courriers et signalements que l'élu d'opposition n'a cessé d'envoyer depuis plus d'une quinzaine d'années. "Voilà où conduit le système Lagourgue. Comment l'Etat a-t-il pu être complice de cela ? Les relations, les réseaux ? Des amitiés particulières ou des accointances politiques dont nous faisons les frais ? N'est-ce pas de la non-assistance à commune en danger ?", s'interroge-t-il en guise de conclusion.---