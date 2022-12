A la Une .. Vidéo - Le réveillon de la St-Sylvestre de retour sur les plages de l'Ouest sans feux d'artifice ni pétards

Dans le cadre du réveillon de la Saint-Sylvestre, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et la sous-préfète de l'arrondissement ouest, Sylvie Cendre, faisaient le point ce mercredi sur le "Nouvel An Gadiamb" qui se déroulera, comme chaque année avant le covid, sur la plage de l'Hermitage. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le plan de circulation mis en place, la logistique déployée pour cet évènement ou encore le dispositif environnemental en matière de collecte des déchets. Par SI - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 10:47

Après deux années d'absence pour cause de covid, le réveillon de la Saint-Sylvestre fera son grand retour sur les plages de l'Ouest. Comme chaque année, le lagon est la scène d'un réveillon orgiaque, accueillant en moyenne près de 15.000 personnes. Une fréquentation qui risque d'exploser ce 31 décembre après un creux de deux années en raison du contexte sanitaire. Même si elle n'est pas organisatrice de ces festivités, la municipalité saint-pauloise se charge néanmoins de la sécurisation des lieux ainsi que de leur nettoyage.



"La plage est un milieu sensible. Nous avons fait des travaux ces dernières années avec notamment plus de 4.000 arbres plantés. Ce que nous souhaitions, c'est que les personnes ne viennent pas avec des pétards et des feux d'artifice parce que c'est préjudiciable pour le lagon", indique le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.





"On craint un rassemblement conséquent au sortir de la crise covid. Ce sont des rassemblements spontanés, organisés par personne, et il nous a semblé utile d'encadrer et de voir quel type de dispositif on pouvait mettre en place", explique pour sa part Sylvie Cendre, sous-préfète de Saint-Paul.



Les pétards, lanternes et feux d'artifice trop polluants



Pas moins de 85 membres de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers seront déployés tout au long des plages aussi bien à pied, en véhicule ou à cheval. Grosso modo, entre les effectifs de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers mais également ceux déployés par la municipalité, ce ne sont pas moins de 200 personnes qui seront sur zone pour assurer la sécurité des biens et des personnes et s'assurer également de la préservation du lagon.



Sur ce point, plus de 5.000 sacs poubelles seront distribués et des sanitaires seront installés sur le littoral des plages saint-pauloises.

Côté circulation, la municipalité aménagera à partir de 12h un parking de 500 places au niveau du Jardin d'Eden. De son côté, la route des Sables sera interdite à la circulation à partir de 18h.



Pour rappel, la vente à emporter d'alcool sera interdite de 21h à 6h du matin. Des contrôles renforcés attendent aussi les établissements afin qu'ils respectent la législation. Les pétards, lanternes et feux d'artifice seront également interdits sur les plages car jugés "trop polluants et pouvant causer des incendies", rappelle Sylvie Cendre. Le camping ainsi que le bivouac ne se seront pas autorisés.