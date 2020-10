Société Vidéo - Le rétablissement d'une septaine et d'un dépistage obligatoire à J7 n'a pas perdu tout son sens

Faut-il rétablir des conditions sanitaires drastiques à l'entrée sur le territoire réunionnais ? A cette question, Jérôme Manicom en est convaincu depuis des mois. L'initiateur de la pétition demandant le rétablissement d'une septaine obligatoire associée à un dépistage tout autant obligatoire à J+7 explique, dans une nouvelle vidéo, que même si le coronavirus circule déjà à La Réunion - faute déjà à l'arrêt des mesures contraignantes - ces mesures gardent tout leur sens au vu du taux d'incidence plus élevé sur le territoire hexagonal qu'à l'île de La Réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 14:34 | Lu 541 fois

Plus de 12.500 signatures pour le retour d'une septaine obligatoire à l’arrivée à La Réunion