A la Une . Vidéo - Le réseau Estival lance sa semaine de lutte contre les incivilités dans les bus

Le réseau Estival se mobilise pour la semaine européenne de la lutte contre les actes d'incivilité. Du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre 2022, le réseau de transport urbain de la Cirest organisera aussi bien des contrôles que différentes animations afin de sensibiliser les usagers sur les règles et les bonnes attitudes à adopter avec un message bien clair : "Dan' bus pas besoin fé plus". Par SI - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 12:58

Si le réseau Estival semble moins touché par ces actes de fraude que de délinquance, il était important pour l'autorité organisatrice du transport de la Cirest d'aller au-devant de ses usagers pour leur rappeler les règles de bonne conduite qui "pour le bien-être de tous, doivent être respectées", indique le PDG de la SPL Estival, Ludovic Alamélou.



Pour rappel, plus de 150.000 passagers sont transportés quotidiennement par les cinq autorités organisatrices du transport urbain de l'île (Citalis, Kar'Ouest, AlterNéo, CarSud et Estival). Le taux de fraude avoisine quant à lui les 5-6% et plus de 1250 faits de délinquance sont déclarés tous les ans au total, touchant principalement les grands centres urbains du Nord et du Sud de l'île.



"Depuis un an, il y a eu plus de 28 actions conjointes menées entre les forces de l'ordre et les contrôleurs de la Cirest pour un total de 11.000 contrôles effectués. Cela contribue à mon sens à améliorer la sécurité sur l'ensemble du réseau", explique le président du Syndicat mixte des transports de La Réunion, Patrice Boulevart, pour qui il ne faut pas oublier le volet sensibilisation. "Si nous voulons développer davantage le transport en commun, il faut que ce transport en commun soit accueillant et cela passe en premier lieu par le comportement de ses usagers".



"Nous considérons qu'il est important d'aller porter ce message auprès de nos usagers pour comprendre les difficultés qu'ils rencontrent et aussi leur apporter des solutions", rapporte pour sa part Patrice Selly, président de la Cirest.



Ainsi, durant toute cette semaine, les agents du réseau iront à la rencontre des usagers dans les bus Estival qui seront habillés d'affiches de sensibilisation faisant référence aux actes d'incivilité les plus fréquents recensés sur le réseau (parler fort, manger et salir les bus, écouter de la musique en dérangeant son voisin, etc...).



Par ailleurs, les usagers pourront assister à différents ateliers (jeu de rôle, pièce de théâtre, quizz).