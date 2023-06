A la Une . Vidéo - Le réseau Estival lance Esti'Mobile : "Une nouvelle ère des mobilités démarre dans l'Est"

C'est entouré du prédisent de la SPL Estival, Ludovic Alamélou, et du vice-président de la Région en charge des mobilités, Patrice Boulevart, que Patrice Selly a dévoilé ce mercredi le lancement d'Esti'Mobil, une nouvelle offre de service mise en place pour aller directement à la rencontre des usagers dans les écarts afin de leur permettre de souscrire à un abonnement. L'occasion pour le président de la Cirest de rappeler les dernières nouveautés lancées ces derniers mois sur le réseau Estival. Par SI - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 08:40





Outre la présentation d'Esti'Mobile, Patrice Selly est revenu sur les dispositifs lancés ces derniers mois par la Cirest, pour qui la question des mobilités "est au coeur" de ses priorités. La première est le renfort du réseau Estival avec le lancement en début d'année d'une nouvelle offre les dimanches et jours fériés sur la ligne 1 (



Deuxième axe de cette politique de mobilité, la modernisation des infrastructures et du réseau routier, matérialisée par exemple par le lancement en septembre 2022 des travaux



L'ouverture vers les territoires limitrophes de la Cirest est le troisième point de ce vaste programme. Le 5 juin dernier, la Cirest (via Estival) et la Cinor (Citalis) ont décidé de mutualiser leurs moyens



Il termine : "La Cirest prend le sujet des mobilités et des déplacements à bras le corps avec une offre de services complète et qui doit nous permettre de diminuer les temps de déplacement et aussi de faire en sorte que les gens perdent moins de temps dans les transports en commun".

Le lancement du dispositif Esti'Mobile est une première dans l'île comme l'a rappelé Patrice Selly, pas peu fier de voir son intercommunalité être pionnière concernant la mise en place d'un tel dispositif. "Il s'agit pour Estival de venir dans les écarts de toutes les communes de la Cirest pour permettre à la population et aux usagers de souscrire directement un abonnement chez eux", explique le président de la Cirest. Un bon point pour les habitants des communes membres de l'intercommunalité, la plus grande de l'île avec ses 735 km2.Outre la présentation d'Esti'Mobile, Patrice Selly est revenu sur les dispositifs lancés ces derniers mois par la Cirest, pour qui la question des mobilités "est au coeur" de ses priorités. La première est le renfort du réseau Estival avec le lancement en début d'année d'une nouvelle offre les dimanches et jours fériés sur la ligne 1 ( Estival : nouvelle offre dimanches et jours fériés ), "une nécessité au vu de la hausse de la fréquentation en 2022 avec 2,3 millions de passagers transportés sur l'ensemble du réseau soit une hausse de 15% par rapport à 2019", précise Patrice Selly.Deuxième axe de cette politique de mobilité, la modernisation des infrastructures et du réseau routier, matérialisée par exemple par le lancement en septembre 2022 des travaux pour le futur TCSP de Saint-Benoit pour un coût de 7,7 millions d'euros . De lourds investissements ont été consentis par la collectivité ces dernières années pour équiper ses communes d'un TCSP, aussi bien à Bras-Panon (1,8 million d'euros) qu'à Saint-André (5,4 millions d'euros). "Les voies vélos constituent également l'avenir pour notre territoire en matière de déplacement. Estival et la Cirest sont en train de finaliser un schéma directeur de voie vélo pour les six communes de la Cirest", ajoute-t-il.L'ouverture vers les territoires limitrophes de la Cirest est le troisième point de ce vaste programme. Le 5 juin dernier, la Cirest (via Estival) et la Cinor (Citalis) ont décidé de mutualiser leurs moyens pour la mise en place d'une ligne unique entre les deux territoires d'ici fin 2026 selon leur calendrier prévisionnel. "Nos deux intercommunalités ont décidé de franchir leurs limites territoriales pour répondre aux besoins des habitants de l'Est. L'amélioration du réseau passe par des partenariats renforcés afin de gagner en efficacité et en temps pour l'usager", explique Patrice Selly.Il termine : "La Cirest prend le sujet des mobilités et des déplacements à bras le corps avec une offre de services complète et qui doit nous permettre de diminuer les temps de déplacement et aussi de faire en sorte que les gens perdent moins de temps dans les transports en commun".