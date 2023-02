A la Une . Vidéo - Le président de CCI France agréablement surpris par la densité des TPE-PME réunionnaises

Alain Di Crescenzo découvre le tissu économique de La Réunion depuis ce lundi. Le président de CCI France, un établissement public qui anime un réseau de 122 chambres de commerce et d'industrie dans toute la France hexagonale et d'outre-mer, trouve dans la typologie des entreprises réunionnaises l’illustration de sa "croyance" en la primauté de la micro-économie sur la macro-économie. Impressionné par la densité des très petites et moyennes entreprises sur notre territoire - une densité trois fois supérieure à celle de la Haute-Garonne qu’il connaît bien pour avoir présidé la chambre consulaire - il retient de sa visite "l'envie et l’audace" des entrepreneurs avec lesquels il a pu échanger. Alain Di Crescenzo répond à nos questions. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 00:20







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur