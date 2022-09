A la Une . Vidéo - Le préfet en visite au centre de secours de La Possesion qui accueille une unité du GRIMP

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, s'est rendu ce mercredi aux côtés de Cyrille Melchior au centre d'incendie et de secours de La Possession. Le CIS abrite notamment une unité du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Une caserne qui compte par ailleurs un nouveau véhicule d'intervention. L'occasion pour le préfet de La Réunion de rendre hommage aux pompiers réunionnais envoyés en mission pour lutter contre les feux de forêts en Gironde. Par SI - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 00:24

Le CIS de La Possession compte un total de 57 sapeurs-pompiers dont 18 professionnels et réalise à l'année plus de 1300 interventions. Parmi elles, 80% concerne des secours d'urgence aux personnes. Ce centre de secours, qui couvre tout le territoire possessionnais, est par ailleurs mobilisé sur tout accident intervenant sur la route du littoral en direction de Saint-Denis.



Il est connu pour accueillir le GRIMP. Créé en 1994, ce groupe d'intervention est une unité du corps des sapeurs-pompiers de La Réunion spécialisée dans les opérations en milieux verticaux que ce soient des falaises, des ravins, des grues, des édifices, des tunnels de lave ou encore des canyons. À ce titre, il dispose d'un véhicule tout-terrain mais aussi de deux autres véhicules : un consacré à la spécialité GRIMP et un autre à la spécialité IBNB (Intervention à bord des navires et bateaux). "On intervient sur corde avec des techniques spécialisées dans un milieu qui est par nature dangereux voire hostile. L'enjeu pour le SDIS de La Réunion avec des ravines, des canyons sans oublier les problématiques climatiques font que nous devons avoir cette équipe tout le temps prête et opérationnelle", explique le colonel Frédéric Leguillier, directeur départemental du SDIS.



Outre le GRIMP, le CIS de La Possession abrite une équipe de quatre personnes spécialement formées aux interventions impliquant des risques radiologiques et chimiques







Des pompiers réunionnais en or



La visite du préfet au CIS de La Possession aura été l'occasion pour ce dernier de rendre hommage aux pompiers réunionnais et mahorais envoyés en soutien de leurs collègues de France hexagonale mobilisés dans les feux de forêts en Gironde. Sous le commandement du lieutenant Patrick Clain, les sapeurs-pompiers de La Réunion et de Mayotte ont notamment réalisé des travaux de formatage, de grattage et de refroidissement des points chauds. "Comme les collègues de métropole viennent nous aider régulièrement, je trouvais que c'était aussi important d'aller aider dans l'autre sens. C'est quelque chose d'équilibré, de très sain et de très important", explique Jérôme Filippini.



Une démarche "importante" relève pour sa part Cyrille Melchior, pour qui il était important "de montrer l'esprit qui anime le SDIS 974". Le président du Département a profité de cette séquence pour officialiser la livraison d'un nouveau véhicule de secours routier d'un montant de plus de 274 000 euros pour la collectivité, avant de rendre hommage aux sapeurs-pompiers réunionnais récemment vainqueurs du Cross national 2022.



Un centre qui a notamment fait parler de lui lors du sauvetage périlleux du Tetra Star en février dernier. Des éléments du GRIMP avaient en effet été mobilisés pour venir porter secours aux 11 marins bloqués à bord. Une opération de sauvetage qui aura duré un peu plus de 5h et qui s'est bien terminée pour les marins, tous sains et saufs. "Cette intervention aura mis en lumière tout le courage et l'ingéniosité de ces équipes qui n'ont pas hésité à tout mettre en oeuvre pour sauver ces marins, de nuit, dans des conditions météorologiques extrêmes", rappelle le SDIS.