Vidéo - Le préfet Filippini réveillonne aux côtés des agents de permanence et des fêtards de la plage

C’est une tradition à laquelle aucun préfet ne déroge. Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, le plus haut représentant de l’Etat dans le département salue l’engagement des services de secours et des forces de l’ordre. Petite nouveauté cette année, le serviteur de l'Etat s'est rendu du côté des plages de l'ouest qui "accueillent" plusieurs milliers de fêtards comme chaque année. Par LG - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 22:33

La tournée du préfet Jérôme Filippini a débuté intra muros. Ce samedi soir, le préfet est allé à la rencontre de tous les services d’Etat qui veillent à longueur d’année sur notre sécurité ou notre santé, sans oublier l’ensemble des fonctionnaires qui oeuvrent dans l’ombre pendant que toute La Réunion fait la fête.



"Après deux années de covid, on peut enfin faire la fête. C’est une bonne chose. Simplement, la fête doit se faire en sécurité et pour assurer la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais, il y a les forces de l’ordre et tous ceux qui sont mobilisés d’une façon ou d’une autre. Et donc ce soir je vais aller les saluer", a affirmé tout simplement Jérôme Filippini qui vit son premier réveillon dans le département.



430 policiers et gendarmes veillent sur notre sécurité



Un département qui offre à l’ancien préfet de l'Eure quelques nouveautés et "spécificités" dans la manière de célébrer le passage à la nouvelle année. C’est pour s’en rendre compte, là encore aux côtés des forces de gendarmerie, qu’il s'est rendu à l’Ermitage, devenu un haut lieu de fiesta à ciel ouvert depuis quelques décennies.



Un peu plus tôt, la tournée du préfet a débuté au poste de police et au standard de la préfecture en début de soirée, s'est poursuivie à la caserne des pompiers de Saint-Denis puis à la plateforme du 15/18 et des urgences à Bellepierre. Vers 20h30, le préfet s'est rendu au commissariat du Port pour saluer les effectifs de police puis au Centre opérationnel de sauvetage et de surveillance en mer tout proche avant d'aller, à 21h, se rendre compte de l'important dispositif de gendarmerie déployé pour la sécurisation du rassemblement géant sur les plages de Saint-Paul.



A 21h15, le préfet est arrivé à Boucan canot où il a passé en revue les forces de gendarmerie et de police municipale déployées pour ce Nouvel An Gadiamb. Ensuite, direction la plage de filaos à l'Ermitage.



"C'est un moment de fête ce soir car on peut de nouveau fêter un 31 décembre sans les restrictions de la crise sanitaire. Et en même temps, il faut que ça se passe en sécurité. Donc il y a beaucoup de monde qui est mobilisé. Vous avez près d'une centaine de gendarmes rien qu'ici (dans l'ouest, ndlr). Au total c'est 430 policiers nationaux et gendarmes qui vont être mobilisés dans l'île pour la sécurité de nos concitoyens et ça se fait en très bonne intelligence avec les collectivités comme ici à Saint-Paul", s'en est félicité le préfet qui a renouvelé ses conseils de prudence vis-à-vis de ceux qui auront bu de l'alcool. Ils ont l'obligation de laisser les clés de la voiture à ceux qui n'ont pas bu.