Vidéo - Le policier qui dealait du zamal rejoint la prison de Domenjod

Le fonctionnaire de police confondu dans une affaire de trafic de stupéfiants rejoint Domenjod. Il vient de se voir signifier son placement en détention provisoire à l’issue de son défèrement. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 19:38 | Lu 867 fois

Interpellé dimanche dernier par les gendarmes placés sous la responsabilité de la compagnie de Saint-Benoît, l’agent de police habitant la commune de Sainte-Rose a enchaîné deux jours de garde à vue avant d’être déféré au tribunal de Champ fleuri ce jeudi après-midi.



Le policier de 30 ans en poste au commissariat de Saint-André cultivait du zamal et revendait sa production à un intermédiaire.



A l’issue de son défèrement en début de soirée, il s’est vu signifier sa logique mise en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire dans l’attente de l’audience de correctionnelle.



Son complice est également placé en détention provisoire. Les deux ont reconnu les faits.



Pour la défense du policier, Me Fabian Gorce balaye le scénario d'un trafic destiné au marché mauricien. Il est rejoint par l’avocate du complice qui évoque également "un petit trafic de quartier". Selon Me Céline Cauchepin, son client, qui a 24 ans et a un enfant en bas âge, connaissait le policier depuis peu.



Le policier a perdu sa femme en 2019. Elle est décédée il y a un an et demi et il est en charge de ses deux enfants en bas âge.



Me Fabian Gorce, avocat du policier :

Me Céline Cauchepin, avocate du complice présumé :

