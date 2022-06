A la Une . Vidéo - Le plan de restructuration d'Air Austral validé à l'unanimité par les élus régionaux

C'était l'un des rapports les plus attendus de cette séance plénière ce mardi à la Région. Ce dossier, c'est celui du plan de restructuration d'Air Austral, validé à l'unanimité par les conseillers régionaux lors de la séance plénière. Pour Normane Omarjee, le 3e vice-président délégué au désenclavement, ce plan préserve deux points particulièrement importants pour la majorité régionale. La première, que la compagnie garde son identité réunionnaise. La seconde, la restructuration de la dette de la compagnie. Par SI - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 17:23

Ce plan de restructuration du capital de la compagnie est réparti comme suit : une participation à hauteur de 25 millions d'euros de la part de la SEMATRA et 25 millions d'euros de la part d'investisseurs locaux. Pour rappel, l'endettement de la compagnie avoisine les 302 millions d'euros fin mars (hors prêts des filiales) dont près de 161,9 millions d'euros de dette bancaire.



Dans le cadre de ce projet de restructuration d'Air Austral et de ses propres filiales, une offre ferme avait été déposée le 6 mai dernier par la société BCD, filiale du groupe Clinifutur de Michel Deleflie (associé à des investisseurs privés réunionnais) auprès de la SEMATRA. Dans l'opération envisagée, la collectivité régionale précise que l'entrée au capital d'Air Austral de cette nouvelle société, baptisée NewCO, ferait de cette dernière l'actionnaire majoritaire de la compagnie à 55% contre 45% pour la SEMATRA.

Les négociations sont toujours en cours entre les deux entités et tournent principalement autour de la recapitalisation bien entendu, mais aussi sur la restructuration opérationnelle d'Air Austral et de ses filiales (accord salarial avec les organisations syndicales, évolution de la flotte sécurisée dans un protocole programmant le remplacement des 3 B777 par 2 ou 3 Airbus A350-1000 ou A350-900,...), sur la restructuration de son endettement (abandon des créances de l'État sur PGE & FDES et de la SEMATRA avec l'abandon ou l'étalement de tout ou partie du passif public,...), sur la finalisation de la documentation juridique contractuelle et, à terme, l'homologation d'un nouveau protocole de conciliation par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis.



Par ailleurs et toujours dans le cadre de ce plan de restructuration de la dette d'Air Austral, les investisseurs sollicitent un abandon de la créance détenue par la SEMATRA au capital d'Air Austral, évalué à 68,7 millions d'euros (y compris les intérêts capitalisés). "Les négociations concernent également la CDC qui est également exposée à hauteur de 49 millions d'euros, avec une garantie de la Région Réunion de 15,32 millions d'euros", indique la Région Réunion.



Dans ce "New deal" entre la Pyramide inversée et le nouvel investisseur, un nouveau pacte d'actionnaires devra être élaboré en prenant en compte quatre grands points : le projet industriel d'Air Austral (sa nouvelle équipe de direction ainsi que ses positionnements stratégique et industriel), la gouvernance de la compagnie (transformation d'Air Austral en une structure dualiste comprenant un directoire et un conseil de surveillance, un droit d'information (avec transmission d'informations dans des délais et selon une périodicité à fixer) et enfin, des règles sur le transfert des actions (période d'inaliénabilité, droit d'agrément, dispositions en cas de changement de contrôle, ...) et de mécanismes anti-dilution ou en cas d'augmentation de capital.



"Nous avons toujours dit que nous souhaitions que cette compagnie demeure une compagnie réunionnaise avec un deuxième objectif qui est de restructurer la dette. Il nous appartient de régler de manière pérenne une situation compliquée. Nous sommes aujourd'hui confiants bien que ce plan doit être encore travaillé", confie Normane Omarjee.



Calendrier prévisionnel :



Juin 2022 :

- Mise en place d'une gouvernance de transition d'Air Austral

- Bouclage de la négociation sur la restructuration de la dette d'Air Austral avec le CIRI et la SEMATRA

- Transmission du schéma de financement à la Commission Européenne



Juillet 2022:

- Restructuration du capital social d'Air Austral (30 millions d'euros)

- Evolution de la gouvernance par l'adoption d'un nouveau pacte d'actionnaires et de nouveaux statuts

instaurant le Conseil de surveillance et le directoire

- Rencontre Airbus sur l'évolution de la flotte



Avant le 30 septembre 2022 :

- Finalisation des dernières conditions résolutoires (accord d'entreprise, leasing opérationnel, ..)

- Choix de la flotte long courrier et arbitrage sur le réseau

