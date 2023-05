La grande Une Vidéo - Le piton des Neiges envahi par les déchets des randonneurs

Le gérant du refuge du piton des Neiges s'insurge contre les nombreux déchets qui restent sur le site après le passage des randonneurs. Des makotes toujours plus nombreuses qui illustrent le non respect du site où trône du papier toilette qui flirte avec des bouteilles plastiques, des feux éteints qui restent en l'état ainsi que du matériel oublié à jamais sur le toit de La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 8 Mai 2023 à 11:09

"Je suis le gérant du refuge piton des Neiges. J’ai pris quelques photos au sommet du piton pour vous montrer l’état de la propreté. Les gens sont vraiment makotes, aucun respect pour la nature. Que fait le Parc national et l'ONF pour réagir car ils autorisent le bivouac au sommet en sachant qu'il n'y a pas de toilettes ni d’eau et de même pour la SEOR qui mène des campagnes pour les pétrels alors que c'est un lieu de reproduction là haut!!!!!" fustige Brice Morel, le gérant du refuge sur sa page Facebook.