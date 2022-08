A la Une . Vidéo - Le petit Raynaud représentera La Réunion à The Voice Kids

​The Voice Kids a fait son grand retour sur les écrans samedi dernier. Les chances réunionnaises sont portées cette année par la voix puissante du jeune Raynaud. Par LG - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 17:50

Ça devient une habitude et une bonne habitude ! La Réunion est de nouveau représentée dans le concours de télé-crochet The Voice Kids, le programme vedette de TF1 en prime time tous les samedis qui réunit des millions de téléspectateurs



Cette année, le petit Raynaud Sadon dit "Nono" tentera de faire aussi bien qu’un certain Soan consacré en 2019.

Le jeune Tamponnais Raynaud a reçu son accessit en février 2020 après avoir passé un casting mais la crise sanitaire est passée par là. Elle est venue modifier toute la programmation de la chaine de télévision privée.



C’est donc deux ans après avoir appris sa sélection que le petit Réunionnais pourra enfin montrer sa puissance vocale qui a déjà stupéfait nombre de privilégiés dans des représentations en petit comité. Les vidéos déjà publiées sur la toile donnent un aperçu du coffre vocal du chanteur en herbe qui vient d’effectuer son entrée au collège.



Entre Julien Doré, Louane, Patrick Fiori et Kendji Girac, quel(s) coach(s) se retourneront au moment de la prestation de Raynaud Sadon ? Rendez-vous samedi soir à partir de 23H10 sur TF1 pour le savoir.