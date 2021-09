Vidéo - Le personnel soignant opposé à l'obligation vaccinale se fait entendre

C’est dans quatre jours, le 15 septembre, qu’entre en vigueur l’obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux et des Ehpad en France. Une mesure contraignante que réprouvent certains d’entre eux. C’est dans cet esprit de contestation que la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion a lancé un appel à la mobilisation.



Le point de rencontre était donné ce samedi à partir de 10 heures sur la place du débarcadère de Saint-Paul. Le rassemblement se déroule au rythme de la sono et des prises de parole.



Plus tard, les trois manifestations déclarées en sous-préfecture se lanceront sur un tracé commun. Les trois organisations qui se mobilisent ce samedi sont la Fédération autonome*, qui comprend plusieurs corps de métiers parmi lesquels on retrouve les pompiers, les hospitaliers, les agents territoriaux et d’Etat, l'Union des collectifs citoyens et le collectif Sport974mobilisation.



"Pour la liberté vaccinale de chacun"



Après son départ du débarcadère, le cortège cheminera dans les rues de Saint-Paul et passera devant des établissements publics spécifiques où des prises de parole thématiques sont aussi prévues.



Les manifestants veulent se faire entendre "pour la liberté vaccinale de chacun, notre attachement à un management respectueux, un véritable Service Public Hospitalier de qualité, au service de tous les usagers sans distinction, sans pass sanitaire", évoque la FAFPHR. Lors de sa prise de parole, Isaline Tronc, vice-présidente de la FA-FP et secrétaire générale adjointe de la FAFPHR, a révélé qu'un agent a déjà fait l'objet d'une sanction au sein de son établissement de santé alors même que l'obligation n'est pas entrée en vigueur. Un référé devant le tribunal administratif sera lancé pour contester cette mesure disciplinaire.



Ce rendez-vous de début de week end n’est qu'un avant-goût d’un bras de fer qui connaîtra son point d'orgue à le 15 septembre. Un préavis de grève illimitée déposé par la FAFPHR sur tous les sites hospitaliers reste plus que jamais de vigueur à cette date d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé.







*La FA-FP (la Fédération Autonome de la Fonction Publique de La Réunion), regroupe le SAFPTR (Territoriale, Pompiers et Police municipale), syndicat majoritaire au sein des collectivités territoriales, le SASPPR, la FAFPHR (Hospitalier) et le SNPTES (personnel des laboratoires de l’Education Nationale ETAT)



Sur des images de Régis Labrousse