Vidéo - Le père Noël a démarré sa distribution au CHU Sud

Comme tous les grands de ce monde, c’est avec une escorte policière que le père Noël s’est présenté au CHU Sud. Celui que les Américains appellent Santa Claus était là pour une raison bien précise : redonner le sourire aux enfants hospitalisés. Pour cela, la recette miracle est bien connue, avec une distribution de bonbons et de cadeaux.



Un moment de partage que l’homme en rouge ne manquerait pour rien au monde. "C’est toujours une opération très émouvante et surtout très enrichissante", a confié le père Noël. Celui-ci a d’ailleurs tenu à garder son masque afin de faire passer un message de prévention.



"C’est une opération que mon père avait lancé il y a quelques années. C’est en ce moment très important pour les enfants d’apporter quelque chose de différent. Avec le Covid, ils ont la maladie en tête. C’est important de leur apporter du bonheur, qu’ils puissent sourire un petit peu. Le père Noël, c’est la meilleure image possible", indique Julien Hermann, le directeur général de Symbiose médical, à l’origine de l’opération. Une opération à laquelle la Police nationale a également participé.