A la Une . Vidéo - Le pass sanitaire à l’affiche des cinémas mais rien n'est perdu pour les non vaccinés

Le pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi 21 juillet pour certains lieux accueillant du public. C’est le cas des cinémas qui ont dû s’adapter à cette mesure. De son côté, le Cinépalmes de Sainte-Marie a trouvé une solution : des salles réservées aux clients qui ont leur pass et d’autres pour ceux qui ne l’ont pas.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 11:25





Certains clients étaient prêts pour cette première, d’autres n’étaient pas au courant et certains sont venus tenter leur chance sans pass sanitaire. Finalement, chacun d’entre eux a pu profiter des nouvelles prouesses de Vin Diesel ou Scarlett Johansson. En effet, le cinéma a fait le choix de réserver des salles pour les clients ayant un schéma vaccinal complet et d’autres salles, limitées à 49 personnes, pour ceux qui ne seraient pas à jour. Chaque film bénéficiant d’au moins une salle consacrée.



La société va même plus loin en n’appliquant pas le pass sanitaire au Rex de Saint-Pierre et au Ritz de Saint-Denis où les jauges seront fixées à 49 places.



La baisse d’affluence à vue d'oeil



Malgré le monde présent ce matin, la direction estime que la fréquentation a déjà baissé. "Quand il n’était pas appliqué, on avait de l’affluence. En fréquentation, notre période la plus forte de l’année c'est juillet-août. On avait une affluence pas mal ces derniers jours. Malheureusement ce matin, c’est quand même une affluence assez faible pour un mercredi matin, jour de sortie", souligne Grégoire Cordeboeuf, le directeur du Cinépalmes.



Le gérant regrette que ce pass sanitaire ne soit pas appliqué par tout le monde en même temps. Il indique que la Fédération nationale du cinéma français a fait un recours auprès du Conseil d’État. Il déplore également le manque de coopération auprès des autorités locales et nationales, n’ayant jamais été invitées à aucune réunion avec la préfecture.



