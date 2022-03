La grande Une Vidéo - Le parlement ukrainien réalise une vidéo fictive de Paris sous les bombes

Afin d’inciter les gouvernements à venir en aide à l’Ukraine attaquée par la Russie, le parlement ukrainien a réalisé une vidéo qui présente ce que serait Paris si Vladimir Poutine décidait d’attaquer la France. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 08:17

Les images fictives sont impressionnantes de réalisme. Sur son compte Twitter, la Rada, le parlement ukrainien, a diffusé une vidéo de Paris bombardée par l’armée russe.



L’objectif de cette vidéo est d’inciter l’OTAN à imposer une zone d’exclusion aérienne. "Fermez le ciel au-dessus de l’Ukraine, ou donnez-nous des avions de combat", peut-on lire avec la vidéo. Celle-ci, volontairement réaliste et choquante, veut secouer les opinions publiques sur le sort actuel des Ukrainiens.



"Est-ce que la fameuse Tour Eiffel à Paris ou la porte de Brandebourg à Berlin resteraient debout sous d’incessants bombardements russes? Pensez-vous que cela ne vous concerne pas? Aujourd’hui, c’est l’Ukraine, demain, ce sera toute l’Europe. La Russie ne s’arrêtera pas" assure le parlement ukrainien.



La diffusion de ce message fait suite au sommet de Versailles qui a profondément déçu le gouvernement ukrainien. L’OTAN refuse toujours d’intervenir militairement de peur de déclencher un conflit ouvert avec la Russie, qui pourrait déboucher sur une guerre mondiale.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur