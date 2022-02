A la Une . Vidéo - Le mazout du Tresta Star visible au large de Bois Blanc

Du fioul s'échappe du souteur Tresta Star depuis ce vendredi 18 février. La nappe d'hydrocarbures continue de s'étirer le long de la côte du sud sauvage au gré de la houle. Des habitants de Bois Blanc à Sainte-Rose sont certains d'y voir la trace de cette pollution en face de chez eux. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 23:25





Ce samedi après-midi, les habitants de Bois Blanc, commune de Sainte-Rose, ont pu photographier et filmer ce qu'ils considèrent comme étant une nappe de mazout. Il n'y a pas de doute selon eux. "Je vois la mer chaque jour depuis un point de vue près de chez moi et en plus la légère odeur d'hydrocarbures ne trompe pas", nous décrit un Sainte-Rosien.



Si son observation venait à être confirmée par la Direction de la Mer Sud Océan Indien engagée dans le plan "Pollution maritime" depuis ce vendredi 18 février, cela voudrait dire que la nappe, en premier lieu localisée entre la coulée de lave de 2007 et la plage du Tremblet, s'est soit étendue soit scindée en plusieurs parties. La préfecture décrit cette pollution comme étant "une traînée d’eaux de couleur marron, symptomatique d’une substance mazouteuse émulsionnée avec de l’eau de mer".



Le fioul continue de s'échapper du navire



"De nouveaux rejets d’eaux mazouteuses vont se poursuivre dans les 3 jours qui viennent", prévient la préfecture, du fait que la brèche située à bâbord du navire est exposée à la houle.



Ce samedi vers 19H, en même temps que nous parvenaient ces images de Bois Blanc, la préfecture annonçait que des reconnaissances aériennes seraient engagées ce dimanche si les conditions météorologiques le permettent. "On peut désormais craindre une dislocation prochaine du Tresta Star"

Sur les images prises depuis le littoral de Bois Blanc, une ligne parallèle à la côte et d'une couleur légèrement distincte de l'océan s'étire au gré de la puissance des vagues :

