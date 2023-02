A la Une . Vidéo - Le label 100% La Réunion lancé pour soutenir les producteurs et le savoir-faire péï

Attendez-vous à voir dans les prochains jours un nouveau label sur les étals réunionnais. Afin de valoriser au mieux le terroir réunionnais conformément à son Plan AgriPéi2030. Le Département a lancé ce mercredi avec ses partenaires et en présence d’une vingtaine de producteurs le label "100% La Réunion". Un label qui se veut être une garantie sur la traçabilité des produits d'origine animale, végétale ou transformés et dont les compositions sont issues en totalité de la production réunionnaise. Par SI - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 18:58

"Les consommateurs ont parfois du mal à se retrouver dans cette forêt de marques qui n'expliquaient pas de manière claire l'origine des produits. Jusqu'à présent, un produit transformé à La Réunion ne voulait pas forcément dire qu'il était fabriqué et/ou issu d'une culture locale", a lancé en préambule Cyrille Melchior. C'est donc pour mettre fin à cette ambiguïté que la collectivité et ses partenaires (la Chambre d'agriculture, l'ADIR, la Région, l'ARIFEL, l'ARIV, l'ARIBEV, le Syndicat du Sucre, la FRCA Réunion et l'Institut de la qualité et de l'agro écologie) ont décidé de lancer le label 100% La Réunion.



Cette nouvelle marque est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et d’études et qui répond à plusieurs exigences a rappelé Cyrille Melchior. La première concerne la transparence sur l’origine des produits avec une volonté que ces derniers "soient issus de la production et de l’agriculture locale". Deuxièmement, la mise en place de ce label a été pensé pour unifier l’ensemble des acteurs autour d’une marque unique valorisant le savoir-faire réunionnais. Enfin, la création de ce label "100% La Réunion" devrait permettre une meilleure communication autour de cette nouvelle marque et surtout, donner plus de clarté et plus de visibilité aux consommateurs concernant les produits réellement créés et transformés à La Réunion.

"Tout vient de La Réunion"



"Il y a des labels à La Réunion où l'on met en avant des industries ou la transformation et la mise en bouteille à La Réunion. C'est le cas notamment avec le label "Nou la Fé" : tout le monde sait que le Coca-Cola n'est pas une production de La Réunion mais le fait de mettre en bouteille à La Réunion ce sont des emplois, du travail et de la valeur ajoutée", tient à préciser Serge Hoareau, le vice-président du Département délégué à l'Agriculture. Avec 100% Réunion, tous les ingrédients du produit viennent de La Réunion, poursuit le maire de Petite-Île.







Par ailleurs, un site internet (



Par ailleurs, un site internet (100pour100reunion.fr) accompagne le lancement du label 100% Réunion. Il permettra aux producteurs, artisans, agriculteurs, transformateurs ou industriels de prendre contact avec le comité de gestion pour connaître toutes les modalités et informations afin d'adhérer à la marque. Les consommateurs pourront retrouver tous les produits labellisés 100% La Réunion sur le même site internet et bientôt sur les étals des marchés et dans les rayons de la grande distribution. Cerise sur le gâteau, une campagne de communication à l'attention des consommateurs démarre dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux (du 8 février au 20 mars) mais aussi à la télévision (spot de 30 secondes entre le 9 et le 16 février), à la radio (spot de 30 secondes du 15 au 20 février) sans oublier les bannières web, sans oublier la presse quotidienne et magazine. Ce label 100% La Réunion se décline en trois versions : 100% La Réunion garantit l'origine du produit, 100% La Réunion - Excellence est attribué quant à lui à un produit présentant un critère d'objectif de qualité (récompense à un concours, qualité environnementale de la production reconnue, etc..) et 100% La Réunion - Bio, pour des produits certifiés biologiques et intégralement réunionnais.