Vidéo - Le groupe IAM annule sa tournée mais va assurer au Sakifo

Trois ans après leur dernier concert dans l'île - c'était en octobre 2017 - le groupe IAM sera bel et bien à l'affiche du festival réunionnais de musique Sakifo 2020. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 11:59





Le public réunionnais aura la chance de les entendre au Sakifo Musik Festival dont ils seront la tête d’affiche.



"Nous sommes obligés d’annuler notre tournée, nous avons des informations contradictoires du gouvernement et du conseil scientifique, pour nous les choses ne sont pas viables (...) Nous reviendrons en avril 2021", assurent les membres du groupe dans une courte vidéo postée sur la page Facebook du groupe.



Une vidéo qui a tout de suite douché les espoirs des fans réunionnais avant que l'organisation du festival Sakifo ne confirme que leur date était bel et bien maintenue. C'est grâce au format du Sakifo, dont les concerts ont lieu en plein air, que les artistes peuvent en effet maintenir leur venue, là où les salles de spectacles sont logiquement contraintes de respecter un cahier des charges strict au niveau sanitaire. A ce jour, le festival qui prend ses quartiers à Saint-Pierre chaque année maintient l'événement pour le mois de novembre. 27 mars : Coronavirus : Le Sakifo reporté

