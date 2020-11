A la Une . Vidéo - Le grand saut pour les "Very Important Marmailles" de Saint-Paul

Une vingtaine de petits Saint-Paulois ont pu bénéficier d'un baptême de l'air en CASA ce mercredi matin. Un moment d'évasion rendu possible grâce à l'association 1000 Sourires, en partenariat avec le Détachement 181. Autre surprise pour les enfants : la visite de l'A400M. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 18:49 | Lu 480 fois

Les sourires étaient dissimulés derrière les masques, mais ils étaient bien présents. Ce mercredi matin, une vingtaine de marmailles saint-paulois ont eu le privilège de s'envoler à bord de l'avion militaire CASA. Un moment d’évasion rendu possible grâce à l’association 1000 Sourires, en partenariat avec le Détachement 181 (la base aérienne de l'Armée de l'air).

Dès la sortie du bus, les enfants sont accueillis en VIM ("Very Important Marmaille") par le lieutenant-colonel Sébastien Rivas sur la base militaire, où ils profitent d'un petit déjeuner avant de rejoindre le tarmac. "C’est la 250ème opération de l’association. L’idée est de parrainer des enfants saint-paulois de milieu modeste pour leur offrir des actions de rêve, de découverte et de citoyenneté", explique Ibrahim Ingar, président de l’association et réserviste citoyen de l’Armée de l’Air.



"Génialissime"



À ce jour, plus de 10.300 marmailles ont été parrainés ; et cette fois, la marraine de l'opération n'était autre que la présentatrice Christelle Floricourt. "On a voulu faire quelque chose de beau, de grandiose, surtout en cette période de Covid où beaucoup sont privés de sortie", ajoute Ibrahim Ingar. Et "quoi de plus beau que de découvrir l'île depuis le ciel !"

Dès le décollage, les enfants en prennent en effet plein les yeux. La côte, l'océan, les cirques, le volcan… c’est un spectacle haut en couleurs et en reliefs qui s'offre à eux depuis les hublots. Pour certains, il s'agissait du premier vol en avion. "J’ai vu le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges", se réjouit la VIM Laurianne une fois l'engin posé au sol.



Autre surprise, et de taille, pour les enfants : la visite du géant des airs, l'A400M. "Il sert principalement à faire du transport (de passagers, de véhicules, de frêt). C’est rare qu’on ait le temps de le faire visiter. C'est une réelle opportunité pour les enfants", souligne le sergent-chef Fabien, mécanicien naviguant. "C’est génialissime", s’exclame le petit Aurélien, ébahi par la découverte de l'intérieur de l'engin. De quoi repartir des souvenirs plein la tête !





