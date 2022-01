A la Une .. Vidéo - Le flot impressionnant de la Cascade du Chaudron

Une dégradation pluvio-orageuse concerne La Réunion depuis plusieurs jours. Les précipitations sont importantes, comme le montre la Cascade du Chaudron. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 11:52





Des trombes de pluies se sont abattues sur la moitié orientale de La Réunion : 160 millimètres de pluie ont été relevés à Bras Pistolet en 24 heures.



Plusieurs cours d'eau sont aussi en vigilance crue : la Rivière Saint-Denis, la Rivière des Pluies, la Rivière Saint-Jean, la Rivière des Roches et la Rivière des Marsouins.

Jusqu'à quand le mauvais temps ?