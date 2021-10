Actu Ile de La Réunion Vidéo - Le festival Réunion Graffiti donne des couleurs à la ville de St-Denis

Avis aux amateurs et amatrices de street-art. Du 2 au 17 octobre, la ville de Saint-Denis va vibrer au rythme du festival Reunion Graffiti. Si en 2020, la priorité avait été donnée à la promotion des talents de l'île, l'édition 2021 de ce temps fort de la vie culturelle dionysienne mettra en avant le travail d'artistes locaux comme Gorg One, Megot ou encore Dey, mais aussi nationales (Lazoo, Marko 93, Shuck One), et internationales, comme Daze ou Lady Pink. Par NP - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 18:32

"Je souhaitais valoriser le potentiel de l’île mais aussi inviter des artistes internationaux car l’émulation collective stimule la créativité", souligne Eko LSA, directeur du festival.



En effet, Réunion Graffiti accueille cette année 10 artistes internationaux et nationaux (Bandi, DEN XL, Etnik, Lazoo, Marko 93, Nilko, Soklak, Stohead, Veneno et Won ABC), mais aussi 5 artistes locaux (Dey, Gorg One, Mégot, Sept, Vast). Huit artistes résidents viennent compléter la programmation. Jean-Raoul Ismaël invite quant à lui 3 artistes prestigieux : l’Américaine Lady Pink, marraine de la 1ère édition du festival en 2019, Daze (États-Unis) et Shuck One (France).



Pour autant, loin d’être élitiste, le festival reste avant tout un événement familial, gratuit, accessible à tous pendant les vacances scolaires, où les parents trouveront chaque jour de quoi occuper leurs enfants.



Depuis 2019, le public est effectivement au rendez-vous. Des amateurs, des initiés mais aussi des curieux qui ont simplement envie de rencontrer des artistes et de découvrir cet art de plus en plus populaire.



Au programme : Workshop, expositions, ateliers grand public, soirées Street Food, live painting, performances, conférences et d’autres actions à découvrir à la Cité des Arts, à Château Morange, au lycée Lislet Geoffroy et la Ressourcerie Lélà - ADRIE. Hors les murs, le festival s’installera dans les rues de Saint-Denis : des fresques sur façades et une performance collective réalisée sur une immense bâche mise à disposition par l’opérateur SOSH en partenariat avec CLG.



Le festival mobilisé pour Octobre rose



Le festival se veut également engagé sur des sujets de société, apportant une touche de rose et de vert à ses actions. Cette année, Réunion Graffiti a donc choisi de soutenir la lutte contre le cancer du sein à l’occasion du mois "Octobre Rose", en partenariat avec l’association Run Odysséa : live paintings, exposition photo IDS ("Image de soi, image de soin, image de sein") à la Galerie Artefact.



De plus, Réunion Graffiti et les artistes du collectif LSA donnent un coup de pouce à l’économie circulaire en customisant pour La Ressourcie LéLà - Adrie des meubles et objets recyclés.



Cette année encore, Réunion Graffiti donne des couleurs éclatantes à la ville de Saint-Denis pour le plus grand bonheur de ses habitants.