Vidéo - Le dialogue est "rompu" entre l'intersyndicale et la présidence de Région

Mouvement inédit à la Région Réunion. Pour la première fois, les syndicats représentatifs (SAFPTR, UNSA, FO et la FSU) se sont réunis en intersyndicale pour dénoncer la gestion des ressources humaines faite par la majorité arrivée en juillet dernier. Ils s'insurgent contre une "absence de dialogue social" mais également une "précarisation des emplois", une "désorganisation des services" ou encore "la souffrance au travail". Par SI - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 12:00









"On a travaillé avec M.Vergès, il y a eu un dialogue, ce n'était pas rose mais il y a eu un dialogue"



Mais un point a particulièrement irrité l'intersyndicale dans ce communiqué, à savoir le supposé "silence" des organisations syndicales "pendant toutes ces années, face à cette situation délétère". "Un coup de poignard" estime l'intersyndicale, qui faisait un nouveau point ce vendredi.



Elle rappelle que certains syndicats n'ont pas attendu la nouvelle majorité pour dénoncer, par exemple, les cas de harcèlement à l'Antenne Sud (SAFPTR) ou encore le boycott de certains comités techniques ou le rejet des lignes directrices de gestion (UNSA).



Même son de cloche de la SAFPTR qui regrette d'être passée "d'un dialogue constructif même si nous n'étions pas d'accord sur tout, à un monologue de sourds". "On n'attend pas une nouvelle majorité pour dénoncer" :







De son côté, Force ouvrière assure n'avoir "aucun grief" contre la nouvelle mandature mais dit vouloir travailler "dans un cadre légal". "Ne pas respecter notre cadre légal, c'est mettre à mal le dialogue social (...) Sur pas mal de sujets, on a eu uniquement des faits et on ne prend pas en compte les considérations. On aimerait que notre positionnement soit plus clarifié, soit respecté pour que les demandes des agents puissent être correctement remontés par un cadre légal à la mandature" :



La FSU Territoriale lance un "appel à la raison" en demandant la tenue d'une table ronde "afin que les syndicats puissent se faire entendre". Notamment sur la "politique de précarisation des emplois". "Soit on n'a pas d'argent et à ce moment là on ferme et on fait avec. Mais si on n'a pas d'argent et on met des personnes au chômage mais de l'autre côté on recrute, c'est une politique de précarisation et c'est tout à fait normal qu'aucun syndicat ne puisse être d'accord avec cette politique là".







