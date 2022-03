Vidéo - "Le dépistage évite à 95% d’avoir un cancer à un stade évolué"

La Ligue contre le cancer, Oncorun et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers ont donné rendez-vous au public devant le parvis du CHU de Bellepierre ce mardi 29 mars, de 9h à 13h.



Plus d’une vingtaine d’actions ont été menées ce mois-ci dans les hôpitaux, les supermarchés, les associations de quartier à Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Denis,… avec les partenaires de la prévention afin de sensibiliser la population réunionnaise sur l’importance des gestes de prévention contre le cancer colorectal.



S’il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10



3 réunionnais(e)s sur 10 sont invité(es) à faire le dépistage du cancer colorectal qui consiste en un test simple à faire à la maison. 240.000 réunionnais(e)s sont concerné(e)s.



Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année plus de 300 personnes à La Réunion (dont environ 163 hommes et 136 femmes). Il est responsable d'environ 100 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Dépister ce cancer est facile grâce au test immunologique. Il s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 ans, invités par un courrier du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers.



Un taux de participation au dépistage en deçà de la métropole



Les chiffres publiés par Santé Publique France pour la campagne 2020/2021* à La Réunion annoncent un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal de 28,8%, alors que la moyenne française est de 34 %. Sur cette même vague, 61.000 personnes parmi les 235.000 invitées ont réalisé le test. Environ 2100 tests on été signalés positifs. 74 cancers du côlon ont ainsi pu être dépistés (résultats partiels).



En comparant 2020 et 2021, les acteurs de santé observent une amélioration des taux de participation. Ceci peut en partie s'expliquer par la crise Covid. En effet, le circuit du dépistage organisé a été perturbé en 2020 à cause de problématiques liées à l'approvisionnement et l’envoi des tests. Les réunionnais(e)s se sont mobilisés et ont réalisé deux fois plus de tests en 2021 soit environ 40.000 tests réalisés en 2021 contre 20.000 en 2020.