A la Une . Vidéo : Le défilé militaire des Champs Elysées en direct

Le thème du défilé militaire du 14 juillet 2023 à Paris est « Nos forces morales ». 6500 personnes défilent alors que dans le ciel se déploient 66 avions et 8 hélicoptères. Les 70 ans de la Patrouille de France et les 80 ans de la médaille de la Résistance française sont célébrés. La nation invitée est l'Inde. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 12:05

Le défilé militaire de ce 14 juillet cuvée 2023 dure deux heures pendant lesquelles vont se dérouler la revue, la cérémonie et le défilé. Plusieurs anniversaires sont célébrés : les 30 ans du commandement du renseignement, les 80 ans de la deuxième brigade blindée et les 80 ans du bataillon de choc, les 210 ans de la Préfecture maritime de Cherbourg, les 70 ans de la Patrouille de France et les 80 ans de la médaille de la Résistance française.



Pour la première fois, un véhicule blindé multi-rôles léger Serval de l'Armée de terre défilera ainsi qu'un H160 Guépard d'Airbus Helicopters. 6500 personnes participent dont 5100 à pied. On dénombre également 66 avions, 28 hélicoptères, 157 véhicules et engins, 62 motos, 200 chevaux de la Garde républicaine et 86 chiens.

Le défilé débute à 9h30 sur le site Étoile/Champs-Élysées par l'inspection des troupes par les officiers généraux commandant les défilés à pied et motorisé. A 10 heures, le Président de la République arrive avenue de Friedland. Les honneurs lui sont rendues place de la Concorde par les 1er et 2e régiments d’infanterie de la Garde républicaine. A 10h33, c'est le tour du défilé de avions et à 10h44, celui de la nation étrangère invitée (Inde) et des troupes mises à l’honneur (lycées africains de la défense, lycées militaires français de la défense et écoles de formation techniques).



Après les hélicoptères des troupes motorisées puis montées et l'animation réservée aux 80 ans de la médaille de la Résistance, le départ d'Emmanuel Macron est prévu à midi. Cette année, l’animation initiale qui se déroule place de la Concorde met à l’honneur plusieurs pays partenaires de la France au Sahel, notamment. À ce titre, l’orchestre international sera composé de 80 musiciens et 15 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Pays-bas, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Portugal, République Tchèque, Roumanie et Royaume-Uni.



Les canons Caesar, des blindés AMX10-RC et le SAMP/T de la brigade aérienne de contrôle de l’espace incarneront l’aide militaire française à l’Ukraine.

Autre nouveauté, des ingénieurs militaires de la Direction générale de l’armement (DGA) vont défiler pour la première fois, avec un détachement de 78 personnes tout comme une quarantaine de réservistes de la Garde nationale auront l’honneur de porter le drapeau lors de l’animation finale.



Enfin, à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le bataillon de Joinville, composé de centaines de sportifs de haut niveau défile.